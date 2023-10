Bram Meeuw neemt afscheid van Jong VLD: “Focus op Poperinge”

Poperingenaar en gemeenteraadslid Bram Meeuw (Open Vld) neemt na acht jaar afscheid van Jong VLD nationaal. De 29-jarige stelde zich in 2018 voor het eerst verkiesbaar in de Poperingse gemeenteraadsverkiezingen. Hij werd onmiddellijk raadslid van Bewust/Open VLD in Poperinge. “Ik wil meer focus aan Poperinge geven”, aldus raadslid en fractieleider Bram Meeuw (Bewust/Open VLD).

Na acht jaar neemt Bram Meeuw afscheid van Jong VLD nationaal. “Acht jaar lang mocht ik onafgebroken deel uitmaken van onze nationale Raad van Bestuur, waarvan vier jaar als secretaris-generaal, twee als nationaal ondervoorzitter en twee als West-Vlaams provinciaal voorzitter”, vertelt raadslid Bram Meeuw.

“Zelf heb ik altijd kansen gekregen binnen de partij en het is tijd om plaats te maken voor een andere en nieuwe generatie die ook kansen mogen krijgen. Dit is nu het einde van mijn vierde jaar van deze legislatuur. Op het einde van deze maand trekken onze jongeren intern naar de stembus en ik maak dan ook graag plaats voor de nieuwe sterke ploeg die klaarstaat.” De 29-jarige stelde zich in 2018 voor het eerst verkiesbaar in de Poperingse gemeenteraadsverkiezingen. Hij kon onmiddellijk een zetel bemachtigen en is sindsdien raadslid voor Bewust/Open VLD in de Hoppestad.

Raadslid

“Ik had nooit gedacht dat ik tijdens de verkiezingen onmiddellijk in de gemeenteraad zou belanden en fractieleider zou worden van Bewust/Open VLD Poperinge. Professioneel – als zelfstandig consulent – draait alles goed en we gaan richting een verkiezingsjaar”, aldus Bram.

“Ik vind het belangrijk om de zaken waar ik mijn schouders onder zet mijn volle aandacht en inzet te geven. De Hoppestad wil ik in de toekomst centraal zetten. Met Bewust zijn we volop bezig aan de voorbereidingen voor de komende verkiezingen. We volgen onze normale, interne procedure hiervoor en in januari 2024 stellen we de lijsttrekker aan.”

Vertrouwenspersoon

“Het waren acht mooie jaren bij Jong VLD met veel ervaringen, vriendschappen en mooie momenten. Het is geen vaarwel, maar een tot ziens want voortaan blijf ik samen met Michelle Lombaert en Hannes Van Parijs verbonden aan onze organisatie als vertrouwenspersoon. Nu ook focus op onze prachtige Hoppestad samen met onze lokale ploeg van Bewust – Open VLD Poperinge.”