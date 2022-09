Bouwvergunning dierenasiel verloopt, maar er is nog geen oplossing voor financiering

Volgende week verloopt de bouwvergunning die vzw Blauw Kruis van de kust gekregen had om een nieuw dierenasiel te bouwen. Twee jaar geleden werd de vergunning afgegeven, maar de stad kwam niet over de brug met het resterende budget dat door het vorige schepencollege was beloofd. Oppositiepartij Vooruit schoot, nog maar eens, met scherp op het schepencollege voor het uitblijven van een oplossing.

Een jaar geleden werd een bemiddelaar aangesteld om het dossier van het dierenasiel uit het slop te trekken, maar dit leverde nog geen resultaten op. Oppositiepartij Vooruit wilde op de gemeenteraad weten of er al een oplossing uit de bus is gekomen, vermits de bouwvergunning binnenkort verloopt. Schepen Silke Beirens (Groen) benadrukte dat er geen middelen voorzien zijn in de begroting voor een nieuw asiel en dat er ook nog geen oplossing is met de bemiddelaar. “Het is nog te vroeg om hierover te communiceren, er zijn nog verschillende opties. Het Blauw Kruis heeft ook voldoende middelen om hun gebouw te onderhouden als een goede huisvader”, zei de schepen.

John Crombez (Vooruit) haalde daarop opnieuw uit naar de meerderheid. “Het antwoord is: de bemiddelaar is bezig en hij is alle opties aan het onderzoeken. Dat is politieke taal voor: er is nog niets. Je zit hier al vier jaar, maar er is nog niets gedaan. Je hebt een jaar geleden de gemoederen gesust door een bemiddelaar aan te stellen. Heb je al eens gezien hoe de medewerkers in gevaarlijke omstandigheden moeten werken omdat het binnen regent? Je kan de oude oplossing niet goed gevonden hebben, maar blijkbaar vind je het niet belangrijk dat er een nieuwe oplossing komt. Er is geen wil om dit op te lossen”, zei Crombez.

Bij het Blauw Kruis zijn ze ontgoocheld over het antwoord van de schepen. “Ik ben echt verbouwereerd”, zegt voorzitter Fabrice Goffin. “Wij werken hier met vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor deze dieren. Wij werken onafhankelijk, maar doen het wel voor deze stad. Het vertrouwen is volledig weg bij ons. Op deze manier kunnen we echt niet verdergaan. De stad zal het zelf maar moeten oplossen.”