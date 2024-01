BBB ex-voorzitter Filip Boone ruilt BBB in voor ‘Voor U’ van Els Ampe

Filip Boone stopt zijn rol als interim-voorzitter van de partij BoerBurgerBelangen (BBB). Hij doet dat samen met een groep landbouwers van BBB en GBVV, Gezond Boerenverstand Vlaanderen. Ze kiezen allen voor ‘Voor U’ om te kunnen wegen op het beleid want ‘Voor U’ komt op voor alle parlementen, ook Europees. Het Europees en het Vlaams Parlement zijn voor landbouw cruciaal. BBB dient voorlopig enkel lijsten in voor het Vlaams parlement. “De boeren kunnen geen 5 jaar meer wachten op nieuw bloed dat het voor hen opneemt. Het wordt tijd dat het gezond boerenverstand terug zegeviert. Het goedgekeurde stikstofakkoord was de druppel”, aldus Filip Boone. Door enkel een Vlaamse lijst in te dienen, dreigt BBB de kiesdrempel niet te halen.

De landbouwers vrezen niet alleen het stikstofakkoord, maar ook nieuwe nakende regelgeving. Een nieuw geurkader-arrest dreigt opnieuw het vergunningenbeheer te ondermijnen. “Natuur neemt alle zuurstof uit de landbouw weg. Dit moet nu stoppen”, zegt Filip Boone.

Els Ampe verwelkomt Filip Boone, zijn aanhangers en hun visie op landbouw. “Bij ‘Voor U’ bepalen de boeren de landbouwagenda. Landbouw en natuur kunnen opnieuw verzoend worden. Laat de boeren boeren”, laat voorzitter van ‘Voor U’ Els Ampe weten.

Beleid

Op 19 oktober vorig jaar beslisten GBVV en BBB de krachten te bundelen om samen naar de kiezer te trekken op 9 juni 2024. Afgelopen vrijdag, 26 januari, beslisten ze de samenwerking stop te zetten. “Wij gaan met ‘Voor U’ voor een eerlijk landbouwbeleid, een beleid met respect voor de boer, een beleid waar het landbouwareaal beschermd wordt van natuur, een beleid waar de boetecultus en het pestbeleid terug vervangen wordt naar een adviesbeleid. Een beleid waar grondwet terug gerespecteerd wordt en niet uitgetest wordt met decreten.”