Bart Tommelein wordt vicevoorzitter van Raad van Burgemeesters

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) is verkozen tot één van de 16 effectieve leden van de Raad van Burgemeesters en vervolgens aangeduid als vicevoorzitter van dit belangrijke adviesorgaan.

“Zo kan ik mee vorm geven aan het politionele en justitiële beleid”, geeft Tommelein mee. De Raad van Burgemeesters geeft advies aan de minister van Binnenlandse Zaken over elk reglement of elke wet van belang voor de politie. Ze vervult die rol op eigen initiatief of op vraag van de minister zelf. Zowel kleine als grote politiezones zijn vertegenwoordigd.

Acht burgemeesters komen uit Vlaanderen, twee uit Brussel en zes uit Wallonië. De rol van (vice)voorzitter wisselt elke termijn tussen een Waalse en Vlaamse burgemeester. Er waren 66 kandidaten en 16 daarvan zijn dus weerhouden.

“Als grootste stad aan onze kust kan Oostende een grote rol spelen in het politionele en justitiële beleid. Ik kijk dan ook met veel ambitie uit naar het vervullen van dit mandaat”, onderstreept een opgetogen Tommelein.