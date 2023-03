Bart Somers roept lokale besturen op TikTok te verbieden op werktelefoons van personeelsleden

In navolging van de oproep van Federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne om TikTok te verbieden voor Federaal overheidspersoneel, roept Somers op hetzelfde te doen voor personeel van lokale besturen. Bart Somers: “In 2020 raadde Staatsveiligheid reeds af TikTok te installeren op (werk)toestellen die gevoelige informatie bevatten. Recent advies van de Staatsveiligheid en het Centrum voor Cybersecurity (CCB) geeft aan dat we een stap verder moeten gaan en de app moet worden verwijderd van alle telefoons die professioneel gebruikt worden bij de overheidsdiensten. Ik roep lokale besturen dus op TikTok inderdaad te verbieden.”

De nationale veiligheidsraad komt spoedig bijeen om zich te buigen over het recente advies van het Belgisch Centrum voor Cyberveiligheid over de app. Volgens Somers zou TikTok een ernstige bedreiging kunnen vormen voor de cyberveiligheid van lokale besturen. Indien de nationale veiligheidsraad een algemene richtlijn uitvaardigt over het gebruik van de app op overheidstoestellen is het aan de lokale besturen zelf om te beslissen hoe ze hiermee omgaan. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Somers roep de besturen op om alvast zelf een verbod in te voeren. In totaal zijn er 171.000 personeelsleden aan de slag bij steden en gemeenten waarvan heel wat personeelsleden een werktelefoon gebruikt.

Somers: “TikTok beschikt over heel wat persoonlijke gegevens van haar gebruikers. Tiktok is eigendom van het Chinese ByteDance. De Chinese wetgeving zou het bedrijf kunnen verplichten om informatie te delen met bijvoorbeeld de Chinese inlichtingendiensten. Het advies van het Centrum voor Cybersecurity toont aan dat we voorzichtig moeten zijn met deze app wegens mogelijke veiligheidsrisico’s.”