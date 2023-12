Arthur Buckens nieuw gezicht op Vlaamse N-VA-lijst

Op 9 juni 2024 trekken we naar de stembus om een nieuw Vlaams, Federaal en Europees parlement te verkiezen. N-VA heeft haar kandidatenlijsten klaar en trekt met nieuwe gezichten en ervaren boegbeelden naar de kiezer. Eén van die nieuwe gezichten is Zwevegemnaar Arthur Buckens (22). Hij is kandidaat 6de opvolger voor het Vlaams Parlement.

Arthur Buckens woont al zijn hele leven in Zwevegem, waar zijn ouders een zaak uitbaten en hijzelf actief is in het verenigingsleven.

“Dat ondernemersbloed probeer ik elke dag te koesteren. Aan de zijlijn staan is in deze tijden misschien de veiligste optie, maar als we vooruit willen met Vlaanderen dan moeten er ook gedreven mensen zijn die aan de kar durven trekken”, zegt hij.

Momenteel werkt Arthur het laatste jaar van zijn masteropleiding rechten af aan de KU Leuven. Op politiek vlak werkt Arthur al vier jaar mee achter de schermen van N-VA Zwevegem, waar hij ondervoorzitter is. Ook in de jongerenafdeling Jong N-VA 1302 is hij als bestuurslid actief. “De politieke microbe is er al enkele jaren, maar werd aangewakkerd door mijn opleiding rechten. Ik ben ervan overtuigd dat die opleiding me een stevige basis geeft om mee mijn schouders te zetten onder de uitdagingen die er in Vlaanderen zijn.”

Omleidingsweg

Volgens Arthur maakt de complexiteit van dit land dat vele dossiers raakvlakken hebben op verschillende politieke niveaus. “Wat het Vlaamse niveau betreft hebben we onder andere het dossier voor de omleidingsweg Moen-Heestert, die enige tijd geleden naar Vlaanderen werd overgeheveld. Ook Ventilus en de herwaardering van het Kanaal Bossuit-Kortrijk zijn Vlaamse dossiers die Zwevegem aanbelangen.”

Hij is van oordeel dat Zwevegem ook in die dossiers een stem moet hebben, vandaar zijn kandidaatstelling voor het Vlaams Parlement. “Mensen zijn vandaag, niet geheel onterecht, boos op de politiek. Een meer lokale insteek kan mijn inziens het draagvlak versterken en mensen een meer vertrouwd gevoel bij het beleid geven.”, besluit hij. (GJZ)