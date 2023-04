Arne uit Harelbeke woont al 5 jaar in Finland en reageert op toetreding bij NAVO: “Belangrijke stap, die inwoners gerust stelt”

Dinsdag 4 april werd Finland officieel lid van de NAVO, het politieke en militaire bondgenootschap van Noord-Amerikaanse en Europese landen. “Het is een belangrijke stap, die wel leeft bij de inwoners hier”, vertelt Arne De Pontieu (26) uit Harelbeke, die al vijf jaar met zijn Finse vriendin in Finland woont. “Op zich merken de mensen daar in het dagelijkse leven niet direct veel verschil van, maar het is wel ergens een geruststelling met de hele oorlog in Oekraïne momenteel.”

Het is nu eindelijk officieel: Finland is het 31ste land dat lid is van de NAVO. Lange tijd wilden ze geen lid worden, omdat ze als land neutraal wilden blijven. Maar sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is de situatie veranderd voor Finland, die meer dan 1.300 kilometer grens deelt met Rusland. Doordat Finland nu lid is, betekent dat dat ze steun zullen krijgen van de andere 30 landen, die lid zijn, mocht Rusland het land binnen vallen.

Volgens Knack liet het het Kremlin gisteren weten dat Rusland zich bedreigd voelt door de toetreding van Finland tot de NAVO. Moskou belooft dan ook “tegenmaatregelen” na de Finse toetreding. Dat werd onder meer geciteerd door het Russische staatspersagentschap TASS.

Geruststelling en zekerheid

Arne De Pontieu (26) uit Harelbeke woont ondertussen al vier jaar samen met zijn vriendin Kia in Finland. “Je voelt wel dat de Finnen liever niet bij de NAVO waren gegaan, maar dat het gezien de huidige situatie wel nodig is”, vertelt hij. “Het is precies een geforceerde beslissing, alsof er niet veel keuze is. Maar de meeste reageren wel opgelucht dat de knoop nu eindelijk is doorgehakt.”

Lange tijd werd er al gediscussieerd over de toetreding van Finland tot NAVO. “Het voorstel kwam er ongeveer een jaar geleden. Rusland heeft veel bluf en ze waren ook aan het bluffen naar Oekraïne toe. Niemand had toen gedacht dat er echt een oorlog van zou komen. Maar dat is dan anders uitgedraaid. Daarom is het nu wel ergens een geruststelling dat we zijn toegetreden tot NAVO. Het geeft een soort zekerheid dat Rusland niet direct iets zal gaan proberen tegen Finland wetende dat de andere leden ons zullen steunen.”

“Het leeft natuurlijk wel heel erg bij de mensen hier”, gaat Arne verder. “Mijn collega’s op het werk zijn er regelmatig over bezig. Van zodra men het idee voorstelde, was mijn vriendin en haar familie er al zeker van dat we zouden toetreden. Voor mij is dat ook zeker oké. Ondertussen voelt het wel alsof ik Fins ben en alsof de politieke beslissingen ook mijn persoonlijke leven gaan beïnvloeden. Ik heb het volste vertrouwen dat de regering het beste doet voor Finland.”

Ook Zweden wilde toetreden tot NAVO, maar de huidige leden Hongarije en Turkije stemden tegen die beslissing.