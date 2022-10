Arne De Brabandere neemt afscheid als woordvoerder van Hilde Crevits: “Nu wil ik me helemaal op Hooglede en onze zaak gooien”

Na vijf intense jaren op het kabinet van Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) wil Arne De Brabandere zich volledig op zijn geliefde Hooglede focussen. Als schepen, maar ook als rechterhand van zijn echtgenote in hun traiteur- en cateringzaak koken.eten. “Ik heb héél veel geleerd, maar ben klaar voor een nieuw leven”, zegt hij. “Eentje waar ik net iets minder geleefd wordt.”

Arne De Brabandere is niet alleen in Hooglede en Gits een naam als een klok, ook binnen de muren van de nationale politiek doet zijn naam een vertrouwd belletje rinkelen. De 34-jarige Hoogledenaar, die met zijn echtgenote Sarah Polfliet (34) en hun kinderen Mories (4,5) en Remon (1,5) in de Bruggestraat woont, timmerde de voorbije jaren in Brussel aan een mooie carrière.

Met een masterdiploma Europese Studies en Beleidseconomie op zak ging hij aanvankelijk op het kabinet van voormalig CD&V-senator Sabine de Bethune aan de slag, maar vijf jaar geleden belandde hij als communicatie-adviseur bij Hilde Crevits.

“15 maart 2017 was mijn eerste werkdag bij Hilde”, glimlacht hij. “Ik werd meteen mee in het hele verhaal getrokken en maakte onder andere de Vlaamse verkiezingen van mei 2019 vanop de eerste rij mee. Een bijzonder intense periode, maar tegelijk ook erg leerrijk.”

Op 1 oktober 2019 startte Arne als woordvoerder van Vlaams minister Crevits. “Hilde stelde me zelf de vraag, dan kan je niet weigeren, hé”, knipoogt hij. “Al vroeg ik wel even bedenktijd. Mijn vrouw was net koken.eten aan het oprichten, ons eerste zoontje Mories was al geboren… Maar uiteindelijk heb ik toegehapt. Zo’n kans komt niet vaak op je pad.”

Op zijn drie jaar woordvoerderschap blikt Arne met een goed gevoel terug. “Het is een erg interessant bestaan, maar tegelijk niet te onderschatten”, benadrukt hij.

“Ik klopte erg lange dagen. Elke ochtend om 6.15 uur bekeek ik vanuit mijn bed het nieuwsoverzicht met de items waarin Hilde Crevits betrokken was en vrijwel elke keer wist ik dat ik me kon opmaken voor een drukke dag. Ik wist wanneer mijn dag startte, wanneer die eindigde was telkens een open vraag.”

Luisteren, overleggen

Vooral de goeie contacten met spelers van binnen en buiten de politiek zal Arne bijblijven. “Net als het op zoek gaan naar nieuws in complexe dossiers. Als je ziet dat je zorgvuldig voorbereid werk uiteindelijk de kranten en het televisiejournaal haalt, geeft dat een enorme boost.”

“Ik zag de voorbije jaren ook hoe we met ons hele team een berg werk verzet hebben. Als Vlaams minister van Onderwijs kon Hilde Crevits in liefst negentig procent van alle Vlaamse steden en gemeenten een nieuwe school laten bouwen. Maar ook tijdens corona: de economie werd stevig geraakt, toen hebben we 192.000 ondernemers kunnen ondersteunen.”

“De verharding van de politiek zag ik zowel van binnenuit als vanuit de man in de straat toenemen. Als minister moet je een érg dik vel hebben”

Ook op persoonlijk vlak houdt Arne de beste herinneringen over aan zijn jaren op het kabinet Crevits. “Ik heb er zoveel geleerd… De belangrijkste les? Dat je maar iets in beweging kan zetten als je zélf veel luistert en overleg pleegt. En ik heb er vriendschappen voor het leven aan overgehouden.”

“De verharding van de politiek is dan weer een minder facet. Zowel van binnenuit als vanuit de bevolking. Als minister moet je een érg dik vel hebben. Chapeau voor Hilde en haar collega-ministers, want zij staan voorop in de frontlinie.”

Voorrecht

Vrijdag 30 september was Arnes laatste werkdag als woordvoerder. “Ik neem bewust afscheid, maar ook met spijt in het hart. Ik heb de job met hart en ziel gedaan, ik vond het een voorrecht. Nu is het tijd voor een ander leven. De combinatie met een jong gezin en een eigen zaak werd zwaar. Dan moet je durven keuzes nemen, hoe lastig die ook zijn.”

“Als schepen blijf ik politiek actief. Een ambt dat me erg goed ligt”

“Ik kijk er ook naar uit om weer iets normalere werkuren te hebben en een minder stressvol leven te leiden dat niet constant door andermans agenda bepaald wordt. Al zal het de eerste maanden afkicken worden.”

“Het plan is om eind dit jaar of begin 2023 helemaal mee te stappen in koken.eten. Daarmee bieden we vier dagen per week dagschotels aan en verzorgen we ook cateringopdrachten. Ik zal me bekommeren om de winkel en de administratie. Sarah blijft onze hoofdkok, al zal ik me ook in de keuken wagen. Met mijn vrouw al mentor”, lacht Arne.

Van het Vlaams parlement naar het fornuis, beide werelden kunnen niet verder van elkaar liggen. “Dat lijkt inderdaad zo, maar ik zie ook raakpunten. Beide sectoren leveren een dienst. De politiek in de vorm van het creëren van een zo comfortabel mogelijke samenleving, met koken.eten spijzen we de hongerigen.”

Politiek vuur

Arne De Brabandere mag dan wel fysiek uit de Vlaamse politiek verdwenen zijn, de band met Hilde Crevits blijft sterk, zegt hij. “We hebben drie jaar elke dag opnieuw heel goed samengewerkt, dat wis je niet zomaar uit. Hilde heeft begrip voor mijn beslissing, al heeft ze me wel proberen overtuigen om te blijven”, grijnst hij.

De politiek is evenwel geen afgesloten hoofdstuk voor Arne De Brabandere. Sinds begin dit jaar is hij voor CD&V schepen van onder andere Jeugd en Openbare Werken. “Een ambt dat ik met heel veel goesting doe. Mijn jaren bij Crevits hebben het politieke vuur alleen maar harder aangewakkerd.”

Een terugkeer naar het nationale firmament is evenwel niet aan de orde. “Toch zeker niet de eerste jaren”, klinkt het. “Ik wil me nu op onze zaak én op Hooglede focussen, daarna zien we wel.”

En mag Hilde Crevits zich straks aan een dagschotel van koken.eten verwachten? “Ze is altijd welkom bij ons. We hebben in het verleden trouwens al enkele keren een cateringopdracht in goeie banen geleid waarbij Hilde aanwezig was. En ze vond het lekker, ja”, lacht hij.