Antwerpenaren en Gentenaren dubbel zoveel waard als Bruggelingen volgens gemeentefonds

De Steden Antwerpen en Gent krijgen een ongelofelijk veel groter budget van het jaarlijkse gemeentefonds van de Vlaamse Overheid dan West-Vlaamse steden. Dat blijkt uit cijfers, die Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) opvroeg bij Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD). “Het is problematisch dat een Antwerpenaar en Gentenaar dubbel zoveel waard zijn als een Bruggeling. Die budgetten moeten beter verdeeld worden.”

Ieder jaar deelt de Vlaamse Overheid een gemeentefonds uit aan de Vlaamse steden en gemeenten op basis van enkele criteria. Dat is een van hun belangrijkste inkomstenbronnen. Gemiddeld gezien krijgen de West-Vlaamse steden en gemeenten een mooi bedrag van 344,14 euro. Maar in vergelijking met de steden Gent en Antwerpen is het slechts een peulenschil.

Stad Gent krijgt per inwoner 1.670,23 euro en Antwerpen 1.642,36 euro. In totaal gaat dat over ongeveer 40 procent van het totale budget van het gemeentefonds, terwijl daar slechts 12 procent van de Vlamingen woont. Dat is dubbel zoveel als Brugge, die slechts 796,06 euro krijgt per inwoner. Oostende (727,32 euro), Kortrijk (634,27 euro) en Roeselare (600,70 euro) hinken nog verder achterop.

Nieuwe criteria

Volgens Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V), die de cijfers opvroeg bij Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) moeten de criteria om het gemeentefonds te verdelen dringend aangepast worden. “De huidige criteria zijn opgesteld in de jaren ‘90 en zijn compleet verouderd. Ondertussen hebben steden en gemeenten andere uitdagingen en prioriteiten. Minister Somers zal de criteria evalueren voor de volgende legislatuur. Maar voor de lokale besturen is het belangrijk dat we dat zo vlug mogelijk aanpassen.”

Daarnaast is er nog een tweede aspect, dat volgens Warnez problematisch is. “Antwerpen en Gent moeten helemaal niet aan die opgestelde criteria voldoen. Dankzij een specifieke regeling krijgen ze sowieso 40 procent van de middelen. Als grootstad en studentenstad hebben zij uiteraard een aantal taken, die andere gemeenten niet hebben en is het dus logisch dat zij meer budgetten krijgen. Maar dan moet dit maar inbegrepen worden in de algemene criteria. Het is niet correct dat een Bruggeling maar de helft waard is van een Gentenaar of Antwerpenaar, terwijl er heel wat taken van de steden gelijk lopen.”

Kleine gemeenten dupe

Door die specifieke regeling zijn niet alleen de kleine steden, maar ook plattelandsgemeenten de dupe. “Die gemeenten met een uitgestrekt gebied hebben ook veel kosten, zoals onderhoud van fietswegen of grachten. Dat moet opgenomen worden in de criteria. Want iedereen geniet wel eens graag van de rust in deze uitgestrekte gebieden. Het systeem moet veranderen of er zullen de komende jaren veel lokale investeringen uitgesteld worden. Die ongelijkheid is niet meer te verantwoorden. Het huidig budget van het gemeentefonds moet eerlijker verdeeld worden”, besluit Warnez.