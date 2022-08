Algemeen directeur Hans Piepers maakt de overstap van Deerlijk naar Harelbeke

De gemeente Deerlijk moet op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. Hans Piepers die sinds december 2018 actief was in Deerlijk, zal diezelfde functie in Harelbeke. De exacte datum van de overstap ligt nog niet vast.

Hans Piepers groeide op in Kuurne, maar woont sinds 1999 met zijn echtgenote Sofie De Pessemier en zijn drie kinderen in Harelbeke. Hij werd op donderdag 13 december 2018 aangesteld als nieuwe directeur van de gemeentediensten in opvolging van de ontslagnemende Katlijn Copriau en trad officieel in dienst in maart 2019.

Hans Piepers werkte na zijn universitaire studies onder meer bij het OCMW in Menen, als projectdirecteur bij stad Roeselare en als algemeen directeur bij Zorgbedrijf Harelbeke. (DRD)