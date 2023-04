133.000 euro voor aanleg nutsleidingen nieuwe verkaveling Hovaerestraat in Koekelare

Langs de Hovaerestraat realiseert de gemeente Koekelare, in samenwerking met projectontwikkelaar Hyboma uit Kortemark, een nieuwe woonwijk voor 47 huizen met bijhorend bufferbekken en een groenzone. Fluvius zorgt voor de aanleg van de nutsleidingen in de nieuwe verkaveling. Kostprijs 113.026,42 euro inclusief btw.

De provincie gaf destijds het gemeentebestuur de toelating om in totaal 123 bijkomende woningen te voorzien. In het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Nieuwenhove’ komen er daarvan veertien, in het RUP ‘Site Hovaerestraat’ zijn er dat 45 en op de site Da Vinci 64 woongelegenheden.

Site Hovaerestraat

Het ontwerpdossier van Fluvius voor de aanleg van de nutsleidingen in de nieuwe verkaveling langs de Hovaerestraat, heeft een totaal kostenplaatje van 133.26,42 euro inclusief btw. Daarvan is 51.733,97 euro ten laste van het gemeentebestuur en 81.292,45 euro ten laste van projectontwikkelaar nv Hyboma.

“Fluvius heeft een studie opgemaakt voor de aanleg en aanpassingen van de nutsleidingen voor de realisatie van de verkaveling”, legt burgemeester Patrick Lansens uit. “Volgende werken dienen uitgevoerd te worden: de aanleg van nieuwe nutsleidingen voor elektriciteit, kabeldistributie, openbare verlichting, de oprichting van een distributiecabine en de aanpassing van de bestaande nutsleidingen. De totale kostprijs voor de aanleg en aanpassing van de nutsleidingen.”

Financiële impact

De totale kostprijs voor de aanleg en de aanpassing van de nutsleidingen bedraagt 122.781,35 euro exclusief btw of 133.026,42 euro inclusief 21% btw. “Er wordt enkel btw aangerekend op de uitbreiding van de distributienetten buiten het project, de studie en de openbare verlichting. 38,89% van de kosten zijn ten laste van het gemeentebestuur”, vervolgt de Koekelaarse burgervader. “De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringskrediet van de meerjarenplanning 2020-2025.”

Géén lintbebouwing

De beslissing om een bijkomende woonwijk te maken op de gronden tussen de lintbebouwing van de Hovaerestraat en de wijk de Brakke Grond dateert van 2005. Het RUP beslaat een oppervlakte van 3,7 hectare. Afgerond 2,8 hectare krijgt de bestemming ‘woonzone’, inclusief wegen, en 0,9 hectare groen- en parkzone. “In de projectzone voor wonen kunnen eengezinswoningen en zorgwoningen worden opgericht, zowel van het type open, halfopen of gesloten bebouwing. Het aantal bouwlagen is maximaal twee, zoals alle woningen in het omliggende. De dakvorm is vrij: hellend of plat. De nieuwe woonzone kan op twee plaatsen ontsloten worden naar de Hovaerestraat toe”, besluit burgemeester Patrick Lansens. (EVH)