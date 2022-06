Overlijden André Denys: “Een groot monument” (Bart Tommelein)

Oostends eerste schepen en Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Tommelein noemt de overleden Oost-Vlaamse eregouverneur André Denys “een groot monument”.

“Dit doet me wat”, zegt een ontroerde Bart Tommelein. “Ik heb André heel goed gekend. Een warme en fijne mens, die altijd open stond voor gesprek en altijd bereid was een oplossing te zoeken. Een voorbeeld voor mezelf en mijn collega’s, geliefd over de partijgrenzen heen. André was een brugfiguur.”

De uit Gistel afkomstige André Denys had het met Bart Tommelein ook graag over zijn geboortestreek. “Hij was een Oost-Vlaming geworden, hij leefde voor zijn provincie, maar hij is zijn roots nooit vergeten. Hij had nog altijd interesse voor zijn geboortestreek en we voeren er dan ook regelmatig gesprekken over.”

“Als woordvoerder van Vlaams minister-president Patrick Dewael had ik heel veel contact met André Denys. Hij was toen liberaal fractieleider in het Vlaams Parlement. Ook later hadden we veel persoonlijk contact. Het waren warme contacten die niet enkel over politiek gingen. We zijn ook veel samen gaan fietsen. Zo beklommen we nog samen de Mont Ventoux en Alpe d’Huez. André was altijd eerder boven dan ik. Hij was een scherpe coureur en niet zo’n Bourgondiër als ik.”

