Afgelopen zondag stonden de deuren van de Waregemse ontmoetingscentra opnieuw wagenwijd open om de inwoners de kans te bieden samen het glas te heffen op het nieuwe jaar. Volgens het schepencollege zakten er meer dan 2.500 Waregemnaren af naar het stadhuis, SOBA Bilkhage, dienstencentrum De Karmel, PC Kamiano of naar de OC’s Gaverke, Nieuwenhove, De Roose, Eikenhove, ’t Klokhuis, De Coorenaar en De Linde.

Die nieuwjaarsreceptie op zondagmiddag is een leuk gegeven. Het voelt wat onwennig dat je een week na de eerste dag van het nieuwe jaar tientallen mensen de beste wensen toewenst, maar uiteindelijk geeft dat net een aparte charme aan het gebeuren. Het staat vooral als vast agendapunt ingepland bij de volwassen tot iets oudere bevolking, twintigers en dertigers zijn er flink in de minderheid. Bij deze een oproep aan leeftijdsgenoten om er volgend jaar in groteren getale bij te zijn. Bij een te krap stadhuis kan men nog steeds de Zuidboulevard vol aperitieftafels vullen.

Niets hatelijker dan koude winterdagen vol regen

Zondag is het naast Wereld Religiedag ook de Internationale Dag van de Sneeuw. Dat eerste dooft in onze contreien geleidelijk uit, maar ook sneeuw wordt zeldzaam. Niets hatelijker dan koude winterdagen vol regen, geef mij maar nog koudere dagen met een blauwe lucht en witte bodem.

Een ander fenomeen dat men na extreem droge zomers en warme winters opmerkt, is een dalende populatie van amfibieën. Onder meer in de Westhoek ontwaken kikkers en salamanders te vroeg uit hun winterslaap door de aanhoudende regen en milde temperaturen. Vrijwilligers zetten zich dan ook historisch vroeg in voor de jaarlijkse ‘overzet’.

De overzet van Ruud Vormer blijkt een succes. Essevee won dankzij de Nederlander deze week al twee keer en stoot door naar de halve finale van de beker. Volgend jaar Europees voetbal in tweede klasse!