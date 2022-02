Zuid-West-Vlaanderen wil een leukere derby, met of zonder prei

Het mag weer. Bezoekende supporters in de tribunes. Net op tijd voor de die hards van Zulte Waregem. Want als er nu één uitmatch is die ze niet graag missen dan is het toch wel de derby op KV Kortrijk, zeker? De Vlasico van de fans: soms stuitend grimmig, veelal folklore. Zoals die keer dat de Kerels prei plantten op het veld van de ‘Boeren’. En van het verkeersbord ‘Waregem’ aan de afrit van de E17 Boeregem maakten. Of, recenter, KVK-stadionomroeper Gerrit Grobben die in 2019 na de zesde opeenvolgende derbyzege van de Veeka het nieuw gezelschapsspel ‘Zes op een rij’ aankondigde. Dury en co waren furieus, KVK strafte Grobben met … een strafstudie waarin hij 100 keer moet schrijven: ‘Ik zal nooit meer zes keer op een rij door de stadionmicrofoon roepen”… Geestig allemaal.

Maar de derby van zaterdag kondigt zich minder plezant aan. Was de Veekaa tegen Essevee vroeger vaak een duel tussen streekrivalen die Play-off 1, nu Champions’ Play-offs en nu met vier in plaats van zes clubs, ambieerden, het is vandaag de derby van de kneusjes.

Na dit seizoen moeten KVK en Essevee zich toch eens bezinnen. Met of zonder prei, Zuid-West-Vlaanderen wil een leuker derby

De periode dat Essevee-coach Francky Dury uitriep dat hij, eenmaal het nieuwe stadion een budget van zo’n 18 miljoen euro zou genereren, nog wel eens wilde meespelen voor de titel, zoals in dat heuglijke seizoen 12-13, is vér weg. Intussen haalt Zulte Waregem nochtans al een jaarbudget van 16 miljoen euro en is Essevee een van de weinige clubs die zelfs in 2021 nog winst boekte, 843.494 euro. Ondanks alle corona-ellende dus nog vrij goed euh… geboerd. Maar de club zakte de laatste jaren sportief wel verontrustend weg. Dury redde nog wel een paar keer de meubelen maar moest twee maanden geleden toch opgeven en Essevee verkeert na een schamele 3 op 21 nog steeds in degradatiegevaar. Zou ‘positivo’ Simons als opvolger van Dury de beste keuze zijn geweest? KV Kortrijk zit minder in de penarie, de Veekaa telt nog 11 punten voor op voorlaatste Seraing. Maar ook voor de Veekaa is zelfs al maar de top 8 nog nauwelijks haalbaar. Nu ook nog verloren op Beerschot, begot, én ook al 3 op 21 – zou Karim Belhocine zo’n goede keuze zijn geweest als CEO Leterme gelooft? En zal dat nieuwe stadion, dat de club moet hoger tillen, er ooit komen? Al wordt KVK blijkbaar zonder stadion financieel uitstekend gerund met eenzelfde budget van 16 miljoen euro als Essevee. En in 2021 433.767 euro winst. En toch wordt het de derby van de kneusjes. Essevee redt zich dit seizoen wel en KVK eindigt wel ergens tussen de 10de en 14de, maar of de PO1-tijden van vroeger snel gaan herleven? Na dit seizoen moeten beide clubs zich toch eens bezinnen. Met of zonder prei, Zuid-West-Vlaanderen wil een leukere derby.