Zou het kloppen dat KVK al eens snuffelde bij Hasi?

Diepe zucht. Volgens Francky Dury één of twee ploegen uit het westen. Eén of twee West-Vlaamse clubs die moeten vrezen voor degradatie. We zijn zes speeldagen ver en er staan er al twee op een degradatieplaats: Cercle Brugge, 16de en KV Kortrijk 17de.

KV Oostende, 13de, heeft nog een punt overschot. Het hadden er twee kunnen zijn – die winning goal van OHL in de laatste minuut. Yves Vanderhaeghe mist ‘realisme’, de coach van KVO heeft nog werk. De flukse start is na drie opeenvolgende nederlagen al verdampt. Opnieuw verlies op Standard zaterdag en ook de kustploeg krijgt de bibber.

Die zit blijkbaar nog niet in Essevee: coach Mbaye Leye loofde na Cercle-Essevee vooral de mentaliteit van zijn ploeg – altijd verdacht. Op basis van zaterdag zou de coach van Essevee zich nochtans meer zorgen moeten maken dan Cercle-coach Thalhammer. Want die laatste heeft meer kwaliteit in zijn ploeg – Hotic, Ueda, Lopes… – bij Essevee was het zoéken naar uitblinkers. Het had al na een kwartier minstens 2-0, 3-0 moeten zijn. Essevee werd toen helemaal weggespeeld en kwam uiteindelijk met het gelijkspel héél goed weg.

“Coach Belhocine betaalde al de rekening”

Cercle Brugge mist momenteel wat geluk en verdient beter dan die 16de plaats – dat komt wel goed. Wat we van Essevee (nog) niet durven zeggen.

En KV Kortrijk? Nog steeds maar 5 punten en doelman Ilic alweer uitblinker, dat zegt wat. Ok, Lamkel Zé moet nog matchritme opdoen, Avenatti is nog niet helemaal fit en spelmaker Kadri is nog een tijdje out. Maar er is intussen in het Guldensporenstadion nu wel voldoende talent – goeie invalbeurt van Tanaka trouwens – om niet één van die ‘twee ploegen uit het westen te worden.’ Na Eupen en Mechelen volgen Anderlecht, Antwerp en Genk. Coach Karim Belhocine betaalde al de rekening.

Het gerucht zou wel eens kunnen kloppen dat er door KVK al eens gesnuffeld werd bij Besnik Hasi.