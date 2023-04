Zilveren Zilverrock

Je hebt zo van die onverwoestbare evenementen die Oostende rijk is. Filmfestival Oostende, Theater aan Zee of andere Oostende voor Ankers lokken elk jaar de grote massa naar Oostende, maar met een kwarteeuw op de teller is ook Zilverrock een vaste waarde in het Oostendse entertainmentaanbod

Dé seniorenshow bij uitstek keert straks in september terug na een pauze van maar liefst drie jaar (zie ook pagina 5). De affiche biedt voor elk wat wils met vooral talent van eigen bodem op het podium. Een gezellig namiddagje pretentieloos amusement onder leeftijdsgenoten: wie kan daar iets op tegen hebben? Voor de prijs hoeven de liefhebbers het in elk geval niet te laten, want Zilverrock hanteert al jaren democratische toegangsprijzen. Die ene maandagnamiddag van het jaar geniet vooral de échte Oostendenaar van muzikaal vertier voor de derde leeftijd. En dat schrijven we voor alle duidelijkheid met tonnen respect, want meer dan een op de drie inwoners is ouder dan 60 jaar. Jongeren moeten aan hun trekken komen, maar ook voor Oostendenaars op rijpere leeftijd moet er een uitgebreid vrijetijdsaanbod zijn.

De tand des tijds is onvermurwbaar, maar hopelijk blijft Zilverrock wél een vaste waarde in Oostende

Het coronavirus en de nasleep ervan veranderde heel wat in het maatschappelijke weefsel. Telewerk en take-away blijven dan wel overeind, je kan er niet omheen dat de verschillende lockdowns heel wat mensen een beetje meer kluizenaar en een beetje minder sociaal maakten. Dat heeft duidelijk zijn impact op de samenleving. Niet alleen culturele centra hebben het vandaag moeilijker om hun zalen te vullen, ook het gebrek aan diepgaande interacties de voorbije jaren laat zijn sporen na, in het bijzonder voor de oudere doelgroep in onze samenleving. Dat de deuren van het Kursaal straks weer openzwaaien voor een nieuwe editie van Zilverrock valt dus alleen maar toe te juichen. Zeker als je weet dat de coronaperiode de genadeslag betekende voor dat ander Oostends evenement met naam en faam: Bal Rat Mort. De tand des tijds is onvermurwbaar, maar laat ons hopen dat Zilverrock wél een vaste waarde kan blijven.