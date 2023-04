I have a dream. Weliswaar een totaal andere droom dan Martin Luther King of Abba. In mijn psychedelisch visioen ben ik een stinkend rijke ondernemer, die goed geboerd heeft. Met mijn riante winst heb ik voor ruim 900.000 euro een appartement op de dijk in Zeebrugge gekocht: een imposante constructie met veel glas. De bouwpromotor prees het project aan als een unieke opportuniteit: de laatste nieuwbouw op de dijk aan de Oostkust, met schitterend zicht op zee.

Deze investering zou mij als succesvolle Vlaamse kapitalist de komende decennia nog rijker moeten maken. Wat moet ik anders doen met al mijn centen? Ik kan de flat in de zomermaanden voor een topprijs verhuren. Bruges Plage is immers fel gegeerd bij les nouveaux riches: in een wip zijn ze met de tram, dus zonder parkeerproblemen of risico op alcoholcontroles, in een Knoks sterrenrestaurant. En in augustus logeren ze op wandelafstand van het hippe festival WeCanDance.

Maar donkere wolken verdrijven het zonnetje boven Zeebrugge Bad. Tussen de surfclub Icarus en de villa’s rijzen op het strand nieuwe duinen sneller op dan het met gist verfijnde bakmeel waarmee oma voor ons wafels bereidde. En ze zijn beschermd, we mogen er niet aan komen! Mijn droom wordt een heuse nachtmerrie: een duinenrij duikt op die het zicht op zee belemmert. U lacht, maar in onze kindertijd was de nu tien meter hoge duinenrij tegen de muur slechts een zandhoopje. Zullen over vijftien jaar enkel de bewoners van de lofts de zee nog kunnen zien?

Worden de nieuwe duinen, die een beschermende gordel zullen vormen tegen zware stormen en een stijgende waterspiegel, rampzalig voor het toerisme in Zeebrugge Bad? Schepen Mieke Hoste wuift dit doemdenken weg: “Ik ben Madame Blanche niet!”

Vreemd genoeg groeien er geen duinen op de strook strand waar de hoogspanningslijnen aan land komen, ter hoogte van de Londenstraat. Een toeval? Door de werken? Toch niet te veel stralingen? Als voorzorgsmaatregel laat het stadsbestuur daar geen strandcabines toe in het seizoen. Dat is veelbetekenend en ook wat beangstigend.

Lees ook: Binnenkort geen zicht op zee meer in Zeebrugge?