Zelden was Facebookprotest zo opvallend en zo effectief

Zelden is een Facebookprotest zo opmerkelijk en zo effectief geweest. Je kon er dan ook niet naast kijken, zo massaal gingen de Oostendenaars in het verweer tegen het kortwieken van hun vuurtoren. Het protest was zo bijtend dat de Vlaamse overheid zich genoodzaakt zag om het einde van de proefperiode niet af te wachten en de eigen beslissing stante pede in te trekken. Goed om zien dat burgerprotest toch nog iets uithaalt.

Maar tegelijk ook opvallend: hoe een al bij al beperkte ingreep – een vijfde van de vuurtoren werd afgedekt – zoveel losmaakte in Oostende. In onze provinciale krant legt burgemeester Björn Prasse van Blankenberge vandaag uit dat de vuurtoren in zijn stad altijd al volledig is afgeschermd aan landzijde, en enkel richting zee voluit schijnt. Tot ieders tevredenheid. Dat Oostende op dezelfde maatregel vernietigend reageert, toont aan dat hier een diepere snaar is geraakt. Het nieuwe Manhattan op de Oosteroever was al van in het begin erg omstreden. De vrees leefde dat de nieuwe bewoners/eigenaars de visserij en havengebonden activiteiten zouden wegdrukken. Het protest verstomde naarmate de nieuwbouwtorens werden gerealiseerd, maar bleef wel smeulen. Dat de luxueuze appartementen opeens een symbool als Lange Nelle in het gedrang brachten, was genoeg om de vlam weer in de pan te doen slaan. Dat de Vlaamse administratie zich blijkbaar had geschikt naar de vraag van één bouwpromotor, pookte het onrechtvaardigheidsgevoel helemaal op. Dit ‘probleem’ was toch bekend vóór de bouw van de nieuwe woonwijk begon? En de lichtwerende ingrepen konden toch ook worden uitgevoerd aan de ramen van de appartementen en niet aan de vuurtoren?

In elk geval is nu de toon gezet voor de discussie over de nieuwe bouwplannen aan het Vuurtorendok, waar sprake is van 40 verdiepingen. Lange Nelle zette die plannen in het volle vuurtorenlicht en maakte duidelijk dat de Oostendenaars ook hier heel kritisch tegenover staan.