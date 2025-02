Zeevonken en meeuwen

Sneeuwklokjes annonceren schuchter de komende lente en bannen de kille dagen ‘t land uit. Ze rollen de rode loper uit voor de glorieuze zegetocht van de lente. Wandelaars, gehuld in donkere jassen, trotseren de gure wind tot een plaatsje op de zonnebank wenkt: Petit Nice! De gedroomde stek om, ogen toe, de zonnegloed in je lijf te voelen stromen. De zee kleurt grijsgroen, maar straks, in het voorjaar, etaleren zeevonken saffierblauwe tinten! Verderop zweven en pirouetteren meeuwen. Ze loeren naar argeloze wafeleters tot de prooi met één hap versast van smulpaap. Zijn ze arrogant geworden? Vroeger gristen ze gewoon wat de zee aan lekkers serveerde. Hun graaigebied is niet langer de vloedlijn, maar de wandelende etende passant. Eten op straat is een alledaags beeld en voor die schalkse beesten is het elke dag feest! Aan een driegangenmenu hebben ze nooit genoeg. Als piraten pikken ze wafels, koeken en snoep, graaien in zwerfafval en scharrelen in vuilbakken. Ze smullen tot ze niet meer kunnen. Dat overvloed schaadt, lappen de meeuwen aan hun zwempoten en schransen verder. Wedden dat ze kampen met een te hoog cholesterolgehalte of BMI-waarden? Worden ook zij na enkele jaren diabeet? Het zou me niet eens verwonderen. Je mag er donder opzeggen, van zodra de brave mens zijn vuilzak buiten zet, passeert een legertje gevleugelde zwemvogels, klaar om de aanval in te zetten. Je zou ze verdorie … toch horen ze bij ons net als eb en vloed. Maar we zien ze liever foerageren langs de vloedlijn.