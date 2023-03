Wordt slager Lieselot Devos De Mol? Tegen het einde zal ik ze ongetwijfeld verdacht hebben

In tijden van streamingplatforms en tal van online videodiensten zijn er maar drie dingen meer waar ik ‘live’ naar probeer te kijken. Het nieuws, voetbal én De Mol.

De eerste twee spreken voor zich. De laatste om twee redenen. Eerst en vooral omdat het internet binnen de kortste keren vol staat met spoilers als je te lang wacht om te kijken en dat zou de helft van het plezier wegnemen. Ten tweede is het vooral de perfecte afsluiter van het weekend. Het moment om nog even gezellig in de zetel te genieten en samen met de vriendin tal van theorieën over mogelijke mollenstreken te bespreken. Om uiteindelijk tegen de laatste aflevering iedereen verdacht te hebben.

Gilles De Coster is een constante, maar voor de rest zijn het mensen zoals u en ik die de show stelen en ook dat maakt het interessant om te kijken. Een programma waar zelfs een niet-avonturier met hoogtevrees zoals mezelf stiekem aan wil deelnemen. Een van die kandidaten dit jaar is Lieselot uit Rollegem-Kapelle. Tot vorige zondag voornamelijk bekend als het gezicht van de slagerij die ze samen met haar man uitbaat. Nu mag ze daar ook nog kandidaat De Mol aan toevoegen. En dat levert heel wat ‘curieuzeneuzen’ op. Als ze allemaal een potje préparé kopen, zal ze er wel niets op tegen hebben.

Het is niet de eerste keer dat iemand uit onze regio kleur geeft aan het populaire programma. Vijf jaar geleden was toen nog priester Pieter uit Roeselare tot ieders verbazing De Mol. Dierenarts Joke Lannoo uit Tielt moest vlak voor de finale het spel verlaten. Twee jaar later schopte Jolien Derck uit Ingelmunster het tot de finale. Zij had Mol Alina door en mocht zo als winnares het strijdtoneel verlaten.

Benieuwd hoe Lieselot het er vanaf zal brengen. Vangt ze De Mol? Of misschien is zij het die haar medekandidaten om de tuin leidt. De verwachtingen in de kleinste deelgemeente van Ledegem zijn alvast groot. Het antwoord kennen we op zondagavond 7 mei. Wij zitten alvast klaar voor onze tv!