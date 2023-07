Het woord valt dezer dagen in elk weerbericht. Wisselvallig. Ik merk het zelf ook elke dag als ik ’s morgens naar de redactie in Roeselare rijd, of ’s avonds weer huiswaarts keer naar Bredene. Zonnebril op, zonnebril af, ruitenwissers aan, ruitenwissers uit, airco aan, airco uit,… Het weer speelt elke dag met onze voeten. Het ene moment een streepje zon, dan weer donkere wolken of een plensbui. Om van de stevige zeebries nog te zwijgen.

Wat stelt een buitje voor in vergelijking met hagelbollen, zo groot als tennisballen?

Voor echte zonnekloppers of strandgangers valt er momenteel weinig te genieten, maar toch mogen we niet klagen over die ouderwetse typisch Belgische kwakkelzomer. Je kan ook maar beter vakantie in eigen land houden als je ziet hoe extreem de weersomstandigheden elders in Europa zijn. Wat stellen een buitje of een zeebries voor in vergelijking met hagelbollen, zo groot als tennisballen, zoals die in Noord-Italië uit de hemel vielen. Of met de extreme hitte in Griekenland, die gepaard gaat met bosbranden die hordes toeristen op de vlucht jagen. En zelfs in eigen land zijn de verschillen met onze provincie en de kust groot als je ziet dat jeugdbewegingen in Limburg getroffen worden door wateroverlast.

Zo lang de zon af en toe tevoorschijn piept, blijven (dagjes)toeristen de weg vinden naar zee, en daar valt meer te beleven dan louter zon en strand. Elke kustgemeente heeft wel een extra expo of activiteit op poten gezet. Zelf bezocht ik onlangs nog de tentoonstellingen in de kerken van Leffinge en Sint-Pieters-Kapelle van de West-Vlaamse kunstenaars William Sweetlove en Nick Ervinck, die internationale bekendheid genieten. En dan zwijgen we nog van Tien Om Te Zien en andere Zomerhits die zorgen voor massavertier,… Ook Theater aan Zee in Oostende is weer gestart, ook perfect te combineren met ons Belgische kwakkelweer.

Vervelen hoef je je dus zeker niet te doen, en als je dan toch eens moet vluchten voor een plotse stortbui, dan wacht Barbie je met open armen op in de bioscopen. Of Oppenheimer, voor wie het leven niet altijd door een roze bril ziet.