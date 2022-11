Goedendag! Ik doel hiermee niet op het geduchte middeleeuwse wapentuig, bestaande uit een stok met een uitstekende pin en ring, dan wel op het uitzonderlijk vroege uur waarop ik vandaag uit de veren ben. We schrijven zondag 30 oktober. Herfstvakantie! En ook: winteruur! Dat betekent: een uur gestolen tijd! Drie uitroeptekens op drie uitroepen, ik hoop dat je hierin mijn vurige enthousiasme leest. Een uur extra: wat een cadeau, en al zeker in tijden van chronisch tijdsgebrek en altijd maar doorpompen. Wat een verlichting in onze voller dan volgestouwde leventjes. Verwoed denk ik na over hoe ik deze extra lange dag zo zinvol mogelijk kan benutten. De mogelijkheden zijn legio. Ik zou een vakantieplanning kunnen uitstippelen. Ik zou de berg(en) strijk te lijf kunnen gaan. Of ik zou op dauwtrip kunnen gaan. Als ik snel tot actie overga, kan ik – wie weet, snelsnelsneller! zelfs nog een prachtige zonsopgang meepikken. En waarom niet meteen na de zonsopgang nog een paar rondjes joggen door het bos?

En dan: het besef dat er nóg een alternatief is, een ontsnappingsweggetje. De uitwijkmogelijkheid dat ik helemaal niets van dat alles moet, laat staan wil. Dood aan de heersende en zo absurde hyperefficiëntie, leve de vakantie. Het enige wat ik wil, is die gewoon op mij af laten komen. Te beginnen met géén extra loopje in mijn dag, maar afwachten hoe de komende dagen een loopje met míj gaan nemen. En terwijl dit besef tussen de veelheid aan gedachten in mij neerdwarrelt, terwijl ik dit alles neerpen, is dat extra uur alvast geruisloos voorbij gegleden en kan de eerste vakantiedag écht beginnen. Elk zijne goedendag!