“De komende vijf tot tien winters gaan moeilijk zijn.” De premier van ons land was nog eens officieel in West-Vlaanderen en dat hebben we geweten. Hij haalde zijn glazen bol boven tijdens een ‘zomerstage’ in de haven van Zeebrugge. Terwijl Alexander De Croo elektrische auto’s aan het laden was, gaf hij er zijn gedacht over de alsmaar stijgende energieprijzen. Al dagenlang zorgt zijn winterse quote voor extra kliks bij nieuwssites, en voor extra winst bij houtkachelverkopers.

“Hope for the best, prepare for the worst”, dat zei de eerste minister ook nog aan de Noordzee. We moeten hopen op het beste en ons voorbereiden op het slechtste. Hoe we dat moeten doen, konden we tijdens de politieke passage van de premier niet meteen vernemen. Maar de benzine-, de gas-, de elektriciteit- en nog een hoop andere prijzen zouden het ons allen dus ‘moeilijk’ maken…

Schooldirecteurs hebben al zoveel zorgen, kan deze er nog bij?

De zomerse stage van De Croo was georganiseerd door Voka. We mogen bijgevolg vermoeden dat zijn boodschap vooral bedoeld was voor ‘de bedrijven’. Maar wat met ‘de mensen’? Hoeveel winters moeten zij vrezen? En – het is bijna 1 september – wat met de scholen? Hoe bar wordt het daar? Ondernemers kunnen de hoge kosten nog (deels) doorschuiven naar de consument, maar onderwijs is (gelukkig) gratis. De melkjes kunnen misschien wel een paar centen duurder gemaakt worden, maar daarmee verwarmen we deze winter de klassen niet. De directeurs hebben al zoveel zorgen, kan deze er nog bij?

Ik hoop oprecht dat onze eerste minister en veel andere politici tijdens deze vakantie wat tijd vonden om te werken aan een écht plan. Hoe maken we een snelle, duurzame energieswitch die betaalbaar is voor de mensen? En creatief zijn mag. Waarom leggen we de daken van onze vele scholen niet vol met zonnepanelen? Laat bedrijven die nu wel goed boeren die investering doen en laat scholen mee profiteren. Win, win… ook in de winter.