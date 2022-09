Twee West-Vlaamse clubs op een degradatieplaats, eentje er net boven en eentje met een kloofje: we vrezen dat we hier een heel seizoen lang over de degradatiestrijd gaan moeten schrijven.

Cercle en Oostende deelden de punten. En de wedstrijd. “Er stond voor de rust maar één ploeg op het veld”, zag ook KVO-coach Yves Vanderhaeghe. Is niet nieuw bij Cercle dat vasthoudt aan zijn hoge pressing. Maar dat in de tweede helft wéér terugviel, ook dat is niet nieuw. Het positieve (het spel) is evenwel nog steeds groter dan het negatieve (de punten), Cercle, nog steeds voorlaatste, ontsloeg intussen dan wel coach Thalhammer, maar zijn opvolger krijgt een spelersgroep waarmee hij het best kan redden. Groen-zwart hoeft dus niet te panikeren. Net zomin als KVO. Ook dat was niet nieuw bij KVO, nog steeds een kloofje van vier punten op de degradatieplaatsen: de vechtlust. Pas na de rust evenwel, als Vanderhaeghe dat er van de eerste minuut in krijgt, redt KVO het wel.

Dan moeten ze zich bij Kortrijk en vooral Zulte Waregem grotere zorgen maken. De nederlaag van KVK op Anderlecht mocht worden ingecalculeerd, maar veel progressie is onder Custovic niet te noteren. Best veel inzet (Custovic schreeuwde zich schor) maar te weinig kwaliteit in het Kortrijkse spel, al is er voldoende in de spelersgroep. Na de interlandbreak volgen Antwerp en Genk: KVK mag zich zorgen beginnen maken. Minstens evenveel als aartsrivaal Zulte Waregem, intussen als laatste.

Dat wordt alweer een angstig derby KVK-Essevee op 15/10.

Essevee kan daarvoor, tegen Westerlo en OHL, wel al beter een paar punten gaan boeken. Beginnen scoren ook – nogmaals: waar zit Gano? Want lijkt met Leye stabiliteit in de club gekomen en lijkt zijn krediet ook bij de fans ondanks de 5 op 27 nog groot: wijzen naar de zware start en naar de 13 ‘versterkingen’ zal elke week holler klinken, zolang Essevee helemaal onderin zwalpt. Twee West-Vlaamse clubs op een degradatieplaats, eentje er net boven en ééntje met een kloofje: we vrezen dat we hier een heel seizoen lang over de degradatiestrijd gaan moeten schrijven.

Oh ja, die 3-0 van Club op Standard? Kan gebeuren, na 7 overwinningen op rij. Twee lessen: vooral diegenen die beweerden dat Club had bewezen in Porto dat ze nu elke Europese club aankunnen, staan weer met de voeten op de grond. Daarvoor moet je mentaal sterker zijn. Tweede les: we vonden al eerder Yaremchuk geen absolute topper, 16 miljoen euro waard. We gaan hem na één non match niet afbranden, maar blijven behoedzaam.