What’s NXT: een uniek belevingsevent rond innovatief West-Vlaanderen

‘What’s NXT?’ Heel veel! West-Vlaamse bedrijven bruisen van de toekomstplannen. Alleen vinden ze niet altijd de mensen om die plannen te helpen realiseren. Nochtans is West-Vlaanderen een topregio om te wonen, werken, leven en leren. Met ‘What’s NXT’ laten MNM, VRT, Voka West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen jongeren ervaren hoe hun toekomst in West-Vlaanderen eruit kan zien. Dit unieke technologische belevingsevent is voor bedrijven meteen de ideale kans om hun innovatieve plannen los te laten op duizenden potentieel toekomstige werknemers.

Afspraak dus van 17 tot 19 maart 2022 in het nieuwe Beurs- en Congresgebouw in Brugge. West-Vlaanderen kampt al jaren met een krappe arbeidsmarkt: de vraag naar personeel is groot, terwijl de vacatures maar moeilijk ingevuld geraken. West-Vlaamse bedrijven investeren dan ook sterk in het vinden van nieuwe medewerkers, in het bijzonder van jongeren. Want alleen zo kunnen onze bedrijven ook in de toekomst hun koppositie behouden en versterken. De basis zit alvast goed: West-Vlaanderen is een topregio om in te wonen, te werken, te leven én te leren. Jongeren zien dat vandaag alleen nog niet altijd zo. Met What’s NXT willen de organisatoren daar verandering in brengen.

West-Vlaanderen als troefkaart

Op 17, 18 en 19 maart 2022 tonen MNM, VRT, Voka West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen welke innovaties en technologieën er allemaal in de West-Vlaamse bedrijven ontstaan. Op donderdag en vrijdag staat What’s NXT open voor jongeren van de derde graad van het secundair onderwijs, en voor studenten hoger onderwijs van binnen én buiten West-Vlaanderen. Ze worden er uitgedaagd om zelf de toekomst te helpen maken, geeft Steven Lemmens, nethoofd van MNM mee: “MNM daagt jongeren uit om na te denken over de wereld van vandaag én morgen. Samen met Voka West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen wil MNM jongeren klaarstomen voor een job, met toekomst, in een digitale wereld.”

Dit unieke event is voor bedrijven de ideale kans om hun innovatieve plannen los te laten op duizenden potentieel toekomstige werknemers

Op zaterdag 19 maart verwelkomt What’s NXT dan iedereen, jong en oud, die zich wil laten onderdompelen in de West-Vlaamse toekomstwereld. “West-Vlaanderen heeft tal van innovatieve en vooruitstrevende bedrijven in sterke sectoren. Je vindt hier honderden boeiende jobs. En het hoger onderwijs in onze provincie bereidt je daar ook perfect op voor met unieke, toekomstgerichte opleidingen. Met What’s NXT willen we die troeven in de kijker zetten bij zowel jongeren als het brede publiek”, geeft Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen, aan.

Een unieke kijk op de toekomst

Brood bakken op Mars, een rolstoelbesturing voor mensen met hersenverlamming, satelliettrackers voor wereldreizigers, conferentiesoftware voor de NAVO, innovatieve versnellingsbakken in een Corvette, chirurgen die vanuit verschillende werelddelen samen een patiënt opereren: de creatieve oplossingen van onze West-Vlaamse bedrijven vind je letterlijk in de hele wereld én daarbuiten terug. En daar stopt het niet: onze bedrijven hebben nog veel meer nieuwe plannen in de maak. Met What’s NXT krijg je de unieke kans om die toekomstplannen nu al volop te verkennen en te beleven.

Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen, benadrukt het bijzondere van dit evenement: “Met What’s NXT tonen we aan jong en oud hoe goed het leven, wonen, werken én studeren is in onze provincie. Ondernemingen, kennisinstellingen en steden zullen drie dagen lang vanuit hun sterktes heel wat innovaties en toekomstperspectieven op een laagdrempelige manier tonen en laten beleven. We zijn heel erg trots dat we dit evenement naar West-Vlaanderen hebben kunnen halen.”