“West-Vlaanderen moet wel echt een cultuurwalhalla zijn”

De kerstvakantie is goed een week bezig en 2023 nadert ondertussen met rasse schreden. Terwijl iedereen het einde van de oorlog in Oekraïne op zijn lijst met nieuwjaarswensen schreef, lijkt het zalige idee van een vredevol nieuw jaar in Kortrijk en Brugge al bij het wekelijkse vuilnis gezet.

De reden? Warempel een cultuurstrijd van de bovenste (Europese) plank. Want zowel de stad aan de Leie als de stad aan het Zwin is in 2030 tuk op de gerenommeerde titel van ‘Culturele Hoofdstad van Europa’. Brugge maakte zijn kandidatuur pas deze week bekend. ‘Rijkelijk laat’ en ‘niet echt collegiaal’, vond Kortrijks schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA) de Brugse ‘bid’. De in Brugge geboren en getogen schepen noemde de stad verder ‘mooi, maar ingeslapen’. Harde woorden die Brugs burgemeester De fauw als een dolksteek troffen. De fauw vroeg zich af waarom Ronse enkel Brugge viseert, terwijl hij de kandidatuur van Oostende verder volkomen negeert. Een samenwerking tussen de West-Vlaamse steden lijkt na het geruzie deze week al helemaal niet meer aan de orde.

Dat de ‘Culturele Hoofdstad van Europa’ sowieso geen grote centrumstad hoeft te zijn, bewijst het lijstje van reeds verkozen steden. In Veszprém (Hongarije 2023) huist een Europese tophandbalclub, maar voor de vele andere miljoenen Europeanen is het een onbekende plek. En wie heeft van Tartu (Estland 2024) of Trencín (Slowakije -2026) gehoord? Deze steden staan in schril contrast met degene die tussen 1985 en 2000 de titel droegen. Van Parijs over Brussel tot Madrid en Athene: alle Europese centrumsteden zijn de revue gepasseerd.

Laat ons hopen dat de Brugse kandidatuur de Kortrijkse net vooruit stuwt. Niet alleen door de onderlinge concurrentie, maar ook omdat het Europees vergrootglas nu meer op West-Vlaanderen gefixeerd zou kunnen zijn. Een regio van een slordige 3.000 vierkante kilometer en 1,2 miljoen mensen met drié kandidaten voor de titel van ‘Culturele Hoofdstad van Europa’? Dat moet wel een écht cultuurwalhalla zijn.