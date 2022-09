We zeggen het dan maar zelf: het is nu of nooit voor Club in de Champions League

Woensdag zaten ze al aan acht. Meijer, Nielsen, Jutglà, Larin, Ordónez en Boyata waren er al, en deze week zijn daar nog eens Onyedika en Yaremchuk bijgekomen. Voor die laatste twee betaalde Club respectievelijk 10 en 16 miljoen euro, een absoluut record in België. Alles samen spendeerde Club bijna 60 miljoen euro aan inkomende transfers. En Hans Vanaken liet woensdag ook nog eens weten ‘Ik goa nie, ik bluvn’. Zijn contractverbetering om hem uit Engeland te houden, mocht ook wat kosten.

Er is wel heel gretig gegraaid in de schuif van de Champions League en de 54 miljoen euro die blauw-zwart kreeg voor Charles De Ketelaere, Stanley Nsoki en Loïc Openda. Met Nsoki en De Ketelaere vertrokken slechts twee basisspelers (Balanta en Hendry waren dat niét) en Nielsen, Jutglà, Boyata, Onyedika en Yaremchuk worden vijf nieuwe zekerheden. Een halve ploeg dus: het wordt een wel heel gulzig hertekend Club, toch landskampioen in 2020, 2021 en 2022?

Neen, al wordt het een loodzwaar seizoen, eigen jongeren als Sylla en Mbamba (beiden nochtans rijp), Sandra, Audoor en zelfs toptalent Nusa zullen op niet al te veel speelminuten in de A-ploeg moeten rekenen. Ze zullen zich bij Club NXT dit seizoen wel heel snel moeten ontwikkelen, wil blauw-zwart zijn ambities – volgend seizoen vijf eigen producten in de A-ploeg – waarmaken. Neen, hoe driftiger wordt ingekocht, hoe minder we geloven in dat jeugdproject.

Hoe driftiger wordt ingekocht, hoe minder we geloven in het jeugdproject van Club

Het geeft wel aan dat de honger bij Club nog steeds groot is. Naar een vierde opeenvolgende titel, maar nog meer naar de knock-outfase van de Champions League. Ze hebben geen absolute Europese toppers als Borussia Dortmund, PSG, Manchester City en Real Madrid meer in de groep, zoveel ‘geluk’ zullen ze de komende jaren niet snel meer hebben.

Oké, het stugge Atlético Madrid blijft de derde club van de sterke Primera Division. Maar is FC Porto de beste ploeg van Portugal, het is ook de op één na ‘goedkoopste’ ploeg uit pot 1. Bayer Leverkusen staat dertiende in de Bundesliga, tegen de Duitsers woensdag thuis mogen starten is een geschenk.

Samengevat: Club start met meer druk dan ooit. Ook daarom noemde coach Hoefkens de loting levensgevaarlijk. In elke andere groep zat wél minstens één absolute topper. Dáárom zei Mignolet: “Alle ploegen in onze groep zijn aan elkaar gewaagd.” En daarom zeggen wij het maar zelf: het is nu of nooit. Al is het maar voor die 60 miljoen euro.

