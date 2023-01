De dagen tussen oud en nieuw zag ik op wandeling in Lampernisse groene kikkers rondspringen, salamanders kruipen en bloeiende lenteplanten. Verschillende soorten vogels verzamelen nu al nestmateriaal en sommige trekvogels trekken niet eens meer naar het zuiden om te overwinteren. Op sociale media zag ik Limburgse en Antwerpse vrienden in hun trui en zelfs in shirt aperitieven op een terras en de BBQ aansteken.

In heel continentaal Europa zijn de laatste dagen warmterecords gebroken. Net ten noorden van de Zwitserse Alpen werd op nieuwjaarsdag zelfs 20,2 graden gemeten. Abnormaal? Ja, zeer abnormaal en maar liefst 16 graden boven het gemiddelde van de laatste 30 jaar. Volgens klimatologen en zijn deze recente extreme temperaturen te wijten aan een opstoot van droge zuidwestenwind. In de Alpen warmt het nog wat extra op door het zogenoemde föhneffect, dat is het fenomeen dat plaatsvindt wanneer een massa hete en vochtige lucht wordt gedwongen om een berg op te gaan. Wanneer de lucht daaruit neerdaalt, gebeurt dit met minder vochtigheid en met een hogere temperatuur.

Het 9/11-alarm rond het klimaat is net afgegaan

Dat “föhnen” doet me denken aan mijn jeugd toen mijn moeder haar haar “deed” met de handdroger en bij het overhaast bewegen met de droger te dicht bij haar hoofd kwam en zich verbrandde. Grote delen van Europa worden nu putje winter “geföhnd” en tot spijt van wie het maar blijft ontkennen dat kan niet losgekoppeld worden van de klimaatverandering, van de letterlijke opwarming van de aarde.

Ik ga hier voor geen elfenderdigste keer herhalen wat allemaal de andere gevolgen zijn van de klimaatverandering en de dreiging voor natuur en mens, maar de huidige hitterecords, deze tijd van het jaar, in grote delen van Europa zouden een echte wake up call voor iedereen moeten zijn, een 9/11 voor het klimaat. Er zouden extra journaals en extra ministerraden moeten komen. De politici zouden net nu moeten knallen en de (sociale) media overspoelen met acties en voorstellen. Het zou iedereen moeten wakker schudden want het echte klimaatalarm is af gegaan, nu op 1 en 2 januari 2023 en niks daarvan valt nog te ontkennen. De echte waarheid is dat de opwarming van de aarde echt gearriveerd is, even zeker is als de aarde rond is.