Warm Winters Waregems WK

Ik schrok mij deze week een hoedje. Neen, niet door het nieuwe kandidaatschap van de oranje gekleurde Amerikaanse paddenkop of het nieuws van de toekomstige tweewekelijkse afvalophaling in Zuid-West-Vlaanderen. Neen, op de radio hoorde ik een oud-voetballer ‘verslag’ uitbrengen over het leven van de Rode Duivels in Koeweit.

De radiopresentatrice zei plots “Onze journalist Gilles De Bilde”. Ik zat in de auto en moest bijzonder aandachtig mijn stuur vasthouden omdat mijn handen voor mijn ogen of op mijn hoofd wilden kruipen. Een onzekere lach vloog uit mijn mond. Was het zodanig grappig of kon ik er met mijn verstand niet bij? Een minuut stilte was het onverwachte gevolg.

Dat meneer De Bilde al een tijdje aan de slag is als ‘analist’ tijdens en na voetbalwedstrijden vond en vind ik al bizar. Dat hij tijdens zijn eigen carrière als driftkikker serieuze slagen heeft uitgedeeld, kan men omschrijven als ‘handelingen in het heetst van de strijd’. Maar dat hij onder meer een celstraf riskeerde voor huiselijk geweld en ooit een ambulancier een ferme kopstoot gaf, wil ik bij deze nog eens herhalen. Er zijn er al voor heel wat minder verbannen, of zoals dat nu heet: gecanceld. Maar soit, iedereen verdient een tweede kans zeker?

Het WK kent beduidend minder belangstelling dan vorige kampioenschappen. De grote ‘boosdoener’ is het winterse seizoen. Een voetbalfeest in de zomer brengt namelijk meer mensen samen. Dat het in Qatar plaatsvindt, een land dat lak heeft aan mensenrechten en zo’n 6.500 gastarbeiders liet omkomen tijdens de bouw van de stadions, kan ook meespelen.

Al moeten we niet hypocriet zijn. Rusland is geen haar beter en daar lag in 2018 niemand wakker van. En dan zwijg ik nog over de decennialange corruptie van organisator FIFA. Dus geen zorgen, we liggen niet wakker van wat elders in de wereld gebeurt. Hup België, hup!