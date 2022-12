Waregem Wintert Warm?

Maandag gaat De Warmste Week opnieuw van start. De solidariteitsactie van VRT strijkt dit jaar neer in Hasselt en focust zich tot kerstavond op het thema kansarmoede. Ook al wordt er aan de andere kant van het land radio gemaakt, toch is of mag dit thema geen ver-van-ons-bedshow zijn. Hoe welstellend we in onze paardenstad ook mogen zijn. Zelfs in moderne tijden als deze zijn er steeds streekgenoten die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

In de meeste gevallen ligt de oorzaak daarvan niet bij hen. Niet iedereen wordt in een gouden wieg geboren of heeft een ruim netwerk om op terug te vallen. De fors stijgende energieprijzen van de voorbije maanden zijn een ramp voor sommige inwoners. Dat vertaalt zich in een hoger bezoekersaantal bij sociale instellingen. In West-Vlaanderen bijvoorbeeld merken kringloopwinkels dat hun verkoop stijgt. Sociale kruideniers krijgen via het OCMW meer aanvragen binnen maar zien tegelijkertijd dat supermarkten minder produceren en dus minder overschot schenken.

De stap om hulp te vragen is voor velen vaak te groot

Armoede is in onze contreien niet altijd even zichtbaar. Men zegt ook niet graag dat het moeilijker gaat en naast de stap van aanvaarding is de stap om hulp te vragen vaak nog een pak groter. De Warmste Week kan daar veel aan veranderen: enerzijds geld in het laatje brengen bij diverse organisaties maar anderzijds ook de thematiek en de problemen belichten.

In Waregem zijn er naast de sociale dienst van de stad ook diverse organisaties die zich inzetten voor inwoners met weinig overschot op het einde van de maand. De vzw ’t Kelderke, bijvoorbeeld, die zich in het bedrijvenpark Windhoek langs de Vijfseweg bevindt. In een discreet kader kan men er terecht voor voeding en basisproducten, na een attest van het Welzijnshuis of zorgspelers zoals het CAW en CLB. Wie hen wenst te steunen of als vrijwilliger wil helpen kan terecht op https://www.kelderke.be/