Wankelen op de voeten

Mijn boodschappen had ik bijna allemaal achter de rug wanneer ik richting mijn auto op de Paardenmarkt wandel. Alleen nog een bezoek aan de apotheek stond op mijn agenda, want mijn vervelende enkel was er weer. Opgezwollen en pijnlijk. Volgens mijn man moest ik daar dringend opnieuw mee naar de dokter, maar daar had ik echt geen zin in. En toen gebeurde het. Ik wankelde op mijn voeten. Mijn enkel gaf er de brui aan. Alle talen waarin ik scheldwoorden ken, passeerden de revue in mijn hoofd. Mijn gsm knalde op de grond en mijn autosleutels vlogen door de lucht. En ik? Ik probeerde nog elegant de grond te raken, maar slaagde er volgens mij niet helemaal in. Zo eindigde ik met aan de linkerkant een gescheurde panty en een bloedende knie. Aan de rechterkant een enkel waarop ik amper kon steunen. Een lief koppel kruiste me op dat moment en kwam gezellig bij me op de grond zitten. Ze waren bezorgd en we liepen arm in arm richting mijn auto. En zo belandde ik dus toch bij de dokter. Die wilde dat ik foto’s liet nemen in het ziekenhuis. Verdict: niet gebroken. Mijn enkel laat ik even intapen en ik hoop op een succesvol eind van dit sukkelverhaal. En plots zie ik alles vanuit een ander perspectief wanneer ik in gesprek ben met Andre. Hij woont met zijn gezin in Kiev in Oekraïne. Hun appartement was vorig jaar onbewoonbaar door de bombardementen en het gezin verbleef in een schuilkelder. Nu hebben ze af te rekenen met meerdere luchtalarmen per dag, stroomstoringen van meerdere dagen, explosies en schokgolven… Een verzwikte enkel en pijnlijke knie? Mij hoor je niet meer klagen.