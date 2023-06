Waarom Acid goed genoeg weet wat hij doet

De video met de identiteit van enkele Reuzegommers is een heel bewuste zet van YouTuber Nathan Vandergunst, beter bekend als Acid.

Wie zich een beetje online heeft begeven de afgelopen weken, voelde het al borrelen. Hoewel de zaak Sanda Dia technisch gezien ‘afgerond’ is, en de media-aandacht aan het uitdoven was, is de woede bij de onderbuik van Vlaanderen allesbehalve gaan liggen. Het geloof in gerechtigheid heeft nog maar eens een knauw gekregen, want alhoewel alle procedures werden gevolgd, is het onmogelijk om hier géén klassenjustitie in te zien. Zeker omdat de Reuzegommers een batterij dure advocaten konden inschakelen, en dat de straffen wel héél licht waren gezien de daden. Daar valt zelfs niet over te discussiëren. Want ze mogen dan wel voor de rechtbank hun spijt hebben uitgedrukt, verantwoordelijkheid hebben ze amper genomen. Als dat wel zo was geweest, dan wist de vader van Sanda Dia wie effectief de lijn heeft overschreden en waarom.

Impact

Die onrechtvaardigheid raakt jongeren extra hard, ook al omdat zij nog meer dan onze generatie – ik heb het hier over late dertigers – in aanraking komen met leeftijdsgenoten met een andere huidskleur of migratie-achtergrond. Zij zien als geen ander wat de impact van groepsdruk en ook sociale media kan zijn. En zij hebben al lang de illusie niet meer dat iedereen gelijk is voor de wet. Zij wéten dat een huis straks onbetaalbaar is als je van nul moet beginnen, dat de klimaatverandering geen ver-van-hun-bed-show wordt en dat elke fout die ze maken hen jarenlang online kan achtervolgen. Tenzij je dus een dure advocaat kunt veroorloven.

En laat ons een kat een kat noemen: het échte debat wordt niet gevoerd. Vanuit de politiek is de verontwaardiging al weer lang weg. En het is niet eens een boutade, maar een pijnlijke waarheid: als Sanda wit was geweest en de Reuzegommers niet, dan was er vanuit (extreem-)rechtse politiek een heisa ontstaan die vandaag nog zou nazinderen. Dan waren de Van Griekens en de De Wevers nog steeds niet uitgeraasd.

“Laat ons een kat een kat noemen: het échte debat wordt niet gevoerd”

Ik praat uiteraard de aanpak van Acid niet goed. Integendeel. Maar objectief kan ik alleen maar vaststellen dat het geen verrassing is. Al tien jaar houdt Acid de vinger aan de pols en weet hij als geen ander wat er leeft bij de jongeren. Want vergis u niet: de man achter het account, Nathan Vandergunst, mag dan naar de buitenwereld overkomen als een vreemd pratende YouTuber met een grote bek… dom is hij allerminst. Integendeel. En geloof niet te veel van wat je dénkt te zien. Nathan heeft een groot bakkes, ja, maar ook een groot hart.

Dat hij de video postte, was niet meer of niet minder dan het uitlokken van een reactie. Ze opnieuw posten nadat ze verwijderd werd, ook. Omdat hij wéét dat als hij zich ooit voor de rechtbank zou moeten verantwoorden, de verontwaardiging nog groter zou zijn. En dat hij net daarmee zijn punt zou bewijzen: dat er zoiets bestaat als klassenjustitie.

Niet zomaar een ‘influencer’

Nathan is een apart verhaal als het gaat over influencers. Als hij het wat slim zou aanpakken, dan kon hij met gemak vandaag filmpjes afwisselend opnemen vanuit een dikke villa in Brasschaat en in de zomer een tijdelijk luxeverblijf in Ibiza. Maar geld kan hem gestolen worden en hij blijft het doen vanuit zijn rommelige slaapkamer in Blankenberge. Plezier maken, en strijden tegen onrechtvaardige zaken is een grotere drijfveer dan eender welk aantal clicks, likes of views.

En ja, hij heeft geen vlekkeloos parcours en kwam al een paar keer in het oog van de storm terecht voor zaken waarbij velen toch eens een wenkbrauw optrokken. Maar niets daarvan kwam ook maar aan de hielen van het gebrek aan respect, medeleven of mededogen dat Sanda Dia overkwam. Is dat een excuus? Allerminst. Maar als het debat gevoerd werd, dan was deze video nooit verschenen. En natuurlijk is de kans groot dat er in zo’n debat misschien pijnlijke vragen worden gesteld, en geen eenduidige antwoorden uit voortvloeien. Maar het is wel nodig. Want alleen zo kan een volgende Sanda Dia vermeden worden.