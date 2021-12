Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil in rotte voetbalwereld

Het is wat geweest, dit jaaruiteinde. Na de vuurpijlgooiers en veldbestormers de biecht van Veljkovic en dan vorige zondag het racisme op Jan Breydel. ‘There is something rotten’ is nog braaf uitgedrukt….

‘Vrede op aarde aan alle mensen van goeden wille’, daar moet in deze kerstdagen nu toch eens hard worden over nagedacht. En naar gehandeld. Een overgrote meerderheid Clubfans zal nochtans van goede wil zijn geweest, zondag op Club-Anderlecht. Sommigen, ook gechoqueerd door het racisme van ‘enkelingen’, lieten ons dat ook snel verstaan, na ons opiniestuk dat eigenlijk wel 20.000 Clubfans wat heropvoeding verdienden.

Dat sloeg evenwel op de vrij algemene vijandige, vaak al te agressieve houding tegenover iedereen die niet blauw-zwart is, een gevoel dat elke keer we op Jan Breydel komen weer opborrelt. We wilden alleen zeggen: Clubbestuur en overheid moeten de racisten – onderlaag van de maatschappij die steeds racistischer kleurt – eruit halen en zwaar straffen, alle anderen moeten nu hun goede wil tonen. Elke Clubfan moet maar eens voor zichzelf uitmaken of hij zich aangesproken mag voelen.

Het Arrest Veljkovic dat voor ons ligt, daar is geen speld tussen te krijgen

En als men nu ook eens in de bestuurskamers van de clubs zijn goede wil toonde? Voor ons ligt het Arrest Veljkovic van de Antwerpse Kamer van inbeschuldigingstelling. 65 pagina’s, een ellenlange lijst van malafide transfers: wanneer, hoe, wie… Een akelige lijst die minutieus bij elke transfer meldt: op die dag zoveel gefactureerd, aan die obscure buitenlandse vennootschap, op die dag zo betaald…

En telkens eindigt elke alinea met ‘terwijl hieraan geen reële prestaties waren verbonden doch deze overeenkomst diende om gelden betaald door Club X aan vennootschap Y op basis van de hiervoor vermelde overeenkomst door te sluizen van Cyprus naar België (zie PV 44…..)’. De meeste namen en bedragen zijn intussen uitgelekt, daar komen we niet meer op terug.

Maar mocht je nog twijfelen aan de ‘biecht’ van de spijtoptant: in dit arrest zijn maar weinig spelden tussen te krijgen. Ook elke bestuurder moet maar eens voor zichzelf uitmaken of hij zich aangesproken moet voelen, maar zou het niet van goede wil getuigen om niet te blijven ontkennen en de (financiële) straffen die bij fiscale fraude horen te aanvaarden? Zodat het voetbal in 2022, 2023, 2024… niet verder door zwarte krochten moet? Laten we er alvast een tof kerstvoetbalweekend van maken. Met allemaal mensen van goede wil!