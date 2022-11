Voorlopig heerst er vooral desinteresse rond het WK, het is hopen op dat ene vonkje

Er zijn geen zekerheden meer in het leven. Hugo moet het voortaan zonder zijn Nicole doen. De herfst kenmerkt zich voorlopig vooral door naar lente neigende temperaturen, met regen weliswaar, en het WK voetbal vindt tegenwoordig niet meer bij het begin van de zomer, maar in de wintermaanden plaats.

En dat is qua beleving nog geen succes, hoezeer ze ook hun best doen in gastland Qatar. In de winkels vind je amper gadgets, vlaggen hangen er voorlopig niet uit en het ene na het andere WK-evenement sneuvelt wegens te weinig tickets verkocht.

In Roeselare voelden ze de bui al vroeg hangen. Er werden enkele maanden geleden verschillende ballonnetjes opgelaten voor een WK-event, de stad wou eventueel voor een tent zorgen en de horeca rond de Grote Markt kon daar dan mee aan de slag. Uiteindelijk werd er geen draagvlak gevonden. Dat blijkt nu terecht. Qua beleving komt er niets in de buurt van het samen in open lucht supporteren voor een groot scherm. Bovendien is de toegang daarbij meestal gratis, daar waar nu vaak inkom betaald moet worden, een extra drempel. Komt daar natuurlijk nog bij dat de hype rond de Rode Duivels toch wat gaan liggen is. Tegenvallende resultaten, sterren die niet in vorm zijn en de gouden generatie die vier jaar geleden de grote kans op het goud miste, spelen ook een rol bij de voorlopige desinteresse. Net als de twijfelachtige reputatie van Qatar.

“In Roeselare werd al snel besloten om niets te organiseren”

Wie in de regio toch samen met anderen de match wil volgen, kan dat nog altijd in de talrijke cafés waar voetbal sowieso getoond wordt. Je kan ook in de omliggende gemeenten terecht, onder andere in Izegem waar je in het vroegere goederenstation kunt supporteren. In Ingelmunster zetten ze toch een tent en is de toegang gratis, daar zal er ongetwijfeld wel ambiance zijn. Al is dat vooral de charme van Ingelmunster, ze hebben er niet veel nodig om te feesten.

Woensdag staat de eerste wedstrijd tegen Canada op het programma. Wie weet kan een klinkende overwinning toch het vuur aanwakkeren en is de trein vertrokken. Er is soms maar een klein vonkje nodig en diep vanbinnen hopen we allemaal dat de Rode Duivels massaal scoren.