Laura Schuyesmans leeft met een deadline. De jonge West-Vlaamse lijdt aan een chronische ziekte waardoor ze wellicht maar tien jaar meer te gaan heeft. Laura werkt bij Oxfam, engageert zich voor Jong Groen en maakt tweewekelijks een openhartige column voor deze krant. Ze wisselt af met Jan Devriese, de stukjesschrijver die leeft tussen deadlines.

Het ritmische tikken van regen op het raam… Het is een geluid waar we de laatste tijd al te vaak mee wakker worden en gaan slapen. Een geluid dat voor mij vaak geruststellend is en zelfs rustgevend werkt, maar de voorbije weken klonk het voor heel wat anderen als de voorbode van een drama.

Als fietser vloekte ik ook deze week tijdens zo’n eindeloze bui, maar op andere plekken was er heel wat meer overlast dan uitgeregend op het werk toekomen. In de Westhoek staan hele delen onder water, wat zich niet alleen vertaalt in verzopen velden, maar heel wat gezinnen krijgen ook te kampen met ondergelopen kelders en woonruimtes. Ook nu blijft het waterpeil nog op zorgwekkende hoogtes staan, waardoor de bewoners elke nieuwe vlaag met een bang hart afwachten.

Laat het geluid van de regen een alarmsignaal zijn

Deze extreme regenbuien en stormen zijn geen nieuw fenomeen. We zien ze in onze contreien steeds vaker opduiken. Zo behoren de verwoestende overstromingen in Pepinster in 2021 tot ieders collectief geheugen. Maar niet alleen wij hebben meer en meer te kampen met extreme weersomstandigheden. De klimaatverandering slaat wereldwijd steeds harder toe, waardoor steeds meer gemeenschappen in benarde situaties terecht komen. Die verdeling is echter zeer ongelijk.

Terwijl sommigen te kampen hebben met grote overstromingen, tropische stormen of net decennia van droogte en allerlei onleefbare omstandigheden, blijven andere delen relatief gespaard. Dit legt dan ook de dringende noodzaak bloot voor daadkrachtige maatregelen om veel erger te voorkomen. We hebben niet alleen nood aan maatregelen om bijvoorbeeld fossiele brandstoffen snel uit te faseren of in te zetten op duurzame mobiliteit, industrie en woningbouw. We moeten ook bekijken hoe we compensaties kunnen geven aan zij die getroffen worden door dit extreem weer en al helemaal als ze gedwongen worden te leven in gebieden die steeds minder bewoonbaar worden door deze onverbiddelijke klimaatverandering.

De regen zal blijven vallen, maar het is aan ons om te zorgen dat het geluid ervan niet langer een symbool van verwoesting is. Laat het een alarmsignaal zijn met een oproep tot actie. Wandel je daarom ook mee op 3 december op de Klimaatmars?