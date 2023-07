“Voor mij zijn het nu de allermooiste dagen van de zomer”

Ik herleef wanneer ik nu door de Roeselaarse centrumstraten wandel. Voor mij zijn dit de mooiste dagen van de zomer. Een groot aantal Roeselarenaars heeft al het vliegtuig, de auto, de trein of de bus genomen en is vertrokken op vakantie. Wie nog thuis is, loopt er meestal met de glimlach bij in afwachting van hun vakantie. Ik beleef momenteel een vakantiedag in mijn geboortestad. Vrienden en verre kennissen kruisen mijn pad en hebben allemaal tijd voor een praatje.

Ik schrijf deze woorden op het terras van San Marco waar er nu een wagen op het dak staat. Echt waar, een publiciteitswagen op het platte dak van de pizzeria! Dat wagentje was volledig op, maar heeft ons zo veel plezier gegeven dat we het niet over ons hart kregen om het naar de sloop te brengen, aldus eigenaar Jan. En dat de bezoekers aan Het Kunstuur het wagentje van ver zien ‘blekken’ is uiteraard mooi meegenomen. Je moet het Jan niet leren.

“Deze lichte vorm van lethargie mag voor mij de hele zomer duren”

De stad gaat dus stilaan in vakantiemodus en dat vertaalt zich in rust en een perfecte zomerdag, het is te zeggen, een zonnetje met wat wind waardoor we aangename temperaturen hebben die een mens normaal laten ademen zonder zweten. Voor mij mag deze lichte vorm van lethargie de hele zomervakantie duren, tot aan mijn volgende leukste periode: Roeselare kermis eind augustus. Ieder jaar moet ik de dagen voor de kermis opent, denken aan Peegie, het boek van Willem Denys. Daarin beschrijft de Roeselaarse schrijver op meesterlijke wijze hoe de Nieuwmarkters kermis vieren. De stoffen hoezen gaan van de meubels, de vrouwen koken gigantische feestschotels en er wordt gegeten en gedronken dat het geen naam heeft. De kinderen krijgen hun ‘kermisgeld’ en schuimen de kermiskramen af.

Ook dat is Roeselare, al is dit volksvertier op de Nieuwmarkt bijna volledig verdwenen. Maar voor liefhebbers van Roeselaarse nostalgie kan ik Peegie zeker aanraden als vakantieliteratuur. Begin er dus nu aan en zorg dat je het boek uit hebt tegen de derde week van augustus. Veel leesplezier.