Toch geestig, die Waan van de Week. Dat is de barometer die de kansen op het behoud van onze drie West-Vlaamse degradatiekandidaten weergeeft. Enfin, toch wat wíj ervan denken. Compliment aan de bedenker van de naam van het rubriekje. De clubs werken vrolijk mee aan het heen en weer slaan van de naald die hun slaagpercentage aangeeft. En daar gaan we geheel volgens de regels van de Waan van de Week in mee: na twee zeges riepen we Storck en Avenatti bij KV Kortrijk en Vormer en Brüls bij Zulte Waregem al uit tot de redders van hun club. Intussen staan beide clubs nog steeds 14de en 15de en wordt ook in Zuid-West-Vlaanderen het besef steeds groter dat de mosselen nog helemaal niet aan wal zijn. Aan de kust weten ze dat al langer, maar na de thuisnederlaag tegen Cercle toonde KVO zich op Kortrijk en tegen Anderlecht dan weer wat minder zinkend dan de voorspellingen op de barometer aangaven.

Maar die voorspellingen worden de komende weken wel een stuk makkelijker. In de komende weken speelt Zulte Waregem drie speeldagen na elkaar tegen drie van de vier andere uitgesproken degradatiekandidaten, behalve Eupen zien we geen andere – de koof is al zes punten want Mechelen heeft nog drie punten te goed. Het is geen waan: we spelen dit seizoen minstens één West-Vlaamse eersteklasser kwijt. En als KVO, zonder Hornby toch zó onmondig voorin, de Slag aan de Gaverbeek zondag verliest, slaat de barometer quasi onherstelbaar op rood voor de kustploeg. Moneytime dus voor beide clubs. Een troost voor de leden van Essevee-supportersclub De Sportduif in Anzegem, deze week nog onthutst dat de spelers van Essevee door een vrije dag/foute interne communicatie zomaar verstek gaven op hun supportersavond: ze beseffen heus wel dat ze de komende wedstrijden spelen voor het voortbestaan in 1A. Zo’n blinde duiven zijn het nu ook weer niet.

Voor Essevee, voor KVO maar ook voor Club is het moneytime!

Ook voor onze blauw-zwarte West-Vlaamse vaandeldrager is het de komende dagen moneytime. De topper tegen Union, in het licht van de strijd om de vierde plaats, en woensdag speelt Club dan voor het eerst in de achtste finales van de Champions League. Als er in eigen land geen Champions’ play-offs volgen, is dat een troost voor …. laten we supportersclub Blauw-Zwart in café Sint-Hubert in Diksmuide nemen. Door hun peter, Brandon Mechele. We hadden deze week graag een interview gepresenteerd met de enige West-Vlaming ooit die met Club in de achtste finales van de Champions League zal staan. Maar Brandon was woensdag, de dag van de afspraak, ziek. De match tegen Union vanavond werd daardoor onzeker. En dat net nu coach Parker centraal achterin eindelijk met Mechele-Hendry zijn duo had gevonden. Maar wel net op tijd, want na Union en Benfica volgen de derby tegen Cercle en de kraker om de vierde plaats tegen AA Gent. Daarna is er de trip naar KV Oostende, dat tegen dan misschien al helemaal gezonken is. Dat zal zondag moeten blijken. Moneytime dus!