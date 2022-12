Voor elk kind een Elsje

Kiekeboe, Moeke Fie, Calimero, ’t Fopspeentje, Tante Lore… Het zijn maar enkele namen van kinderdagverblijven in onze provincie die het voorbije jaar verplicht hun deuren hebben moeten sluiten. Omdat het Agentschap Opgroeien er onregelmatigheden had vastgesteld.

Dat de veiligheid van de kinderen altijd op de eerste plaats moet komen, staat buiten kijf. Maar zo’n sluiting zorgt er ook voor dat tientallen ouders met de handen in het haar zitten. Want waar kan je dan nog terecht met je grootste schat?

Ook in Ieper staan vandaag ruim dertig ouderparen op straat, omdat hun crèche sluit. Niet omwille van onregelmatigheden – gelukkig! –, maar wel omwille van een te hoge energiefactuur. Ongetwijfeld volgen er straks nog die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Grootouders moeten inspringen, werkgevers moeten zich flexibel opstellen, vakantiedagen worden opgebruikt om voor de kinderen te zorgen… Want waar moet je naartoe als er overal elders al met wachtlijsten gewerkt wordt?

Ook Delphine Callewaert stelt zich die vraag: “Moet ik straks mijn werk op pauze zetten om voor mijn kind te kunnen zorgen?” Een keuze die niemand wil maken, maar straks misschien onvermijdelijk wordt als het tekort aan opvangplaatsen nog groter wordt.

“Ga maar al op zoek naar een kinderdagverblijf nog voor je zwanger bent”, kregen wij meteen na ons huwelijk mee als wijze raad. We lachten er samen om, maar uiteindelijk bleek het wel de keiharde realiteit.

We prijzen ons gelukkig dat wij voor onze kinderen, die ondertussen al naar school gaan, wél een paradijs vonden om hun eerste levensjaren door te brengen. Mag ik hier even gratuit bloemetjes gooien naar Elsje? Een opvang uit de duizend. Een plaats die élk kind verdient! Want niet op school, maar wel in de opvang wordt de basis gelegd voor de rest van je leven. Uit de grond van mijn hart wens ik ieder kind een Elsje toe.