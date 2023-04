Volop genieten van circus en theater

Elk jaar probeer ik de lezers van deze rubriek voor De Gevleugelde Stad met een uitgestippeld programma op pad te sturen. Ik merk dat de voorbereidingen me elk jaar wel wat meer moeite kosten. Vooral om aan de uitgebreide programmabrochure te beginnen, maar gelukkig is er dus ook de beknopte versie. Al is deze laatste natuurlijk wel heel beperkt in de omschrijving, waardoor ik me voor deze editie eens heb laten leiden door de Facebookpagina van DGS die ons sedert 15 maart in totaal in 34 posts wegwijs heeft willen maken in het rijke aanbod van nationale en internationale circus- en straattheateracts die we in Ieper zomaar gratis voorgeschoteld krijgen.

Dit zijn de namen van de artiesten of gezelschappen die ik tijdens de editie 2023 aan het werk wil zien (het nummer tussen haakjes verwijst naar hun naam in de beknopte programmabrochure): 15 Feet 6 (1) – Amer Kabbani (4) – Amoukanama Circus (5) – La Fem Teatre (29) – Lyapunov (33) – Maraña (34) – Maria Dermitzaki (35) – Moving Fire Arts (37) – Part a Fou (43) – Planeta Trampoli (45) – Ron Juluai (50) – Sacred Places (51) – Ulik Robotic (57) – Unati (58) – Up Arte Cia (59).

Als jullie, net zoals ik deze vijftien voorstellingen allemaal zullen kunnen bekijken, dan zijn jullie zeker goed bezig geweest. Uit het verleden heb ik alvast geleerd dat ik altijd te veel hooi op mijn vork neem. Vandaar dat ik nu al geleerd heb een voorstelling te skippen als ik aan het genieten ben van een act. Ik doe doelbewust ook mijn fototoestel niet meer mee, want er zijn al fotografen genoeg. Bovendien heb ik altijd nog mijn smartphone om toe te geven aan deze beeldhunker als ik die plots prominent voel opkomen. Wat ook nog handig kan zijn, is de locaties in numerieke volgorde op een klein papiertje schrijven zodat je niet steeds het plannetje moet raadplegen. Je hebt voldoende aan een ‘post-itje’. Ik zou het doen voor jullie, maar mijn tekens zijn jammer genoeg op!