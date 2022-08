Heeft West-Vlaanderen al een volkslied? Ik zou nogal graag een suggestie doen. We merkten op Dranouter vorig weekend een enorm draagvlak voor een hit uit het jaar 1981. Je herkent het misschien al na de eerste vier regels…

‘k Moest heel mien joeng leven studeren

En ‘k wier computerspecialist

‘k Kost het zodanig programmeren

Toetda’k van toeten noch blazen nie meer wist

Het mag een hoofdpunt zijn in het West-Vlaams nieuws van deze week: ‘Lat mie mor lopen’ van Willem Vermandere is helemaal terug van nooit weggeweest.

Op het meest authentieke festival van het land kwam het zaterdag eerst uit de Antwerpse keel van Tourist LeMC (En ja, op hetzelfde moment ook uit duizenden andere kelen). Maar enkele uren later zorgden Flip Kowlier, Brihang, Wannes Cappelle en de Wimmen Opbrouck en Willaert misschien wel voor de meest enthousiaste versie ooit. Het wereldrecord zingen in ‘t West-Vlaams werd rond middernacht officieel gebroken. Bam.

Het is bijna niet te geloven wat hier zoal georganiseerd wordt

Het Beste van ’t Westen was voor deze opiniemaker een orgelpunt van een fijne vakantie. Drie weken de laptop dicht, we kunnen het iedereen aanraden. Drie weken verwonderd worden door wat we anders wel zien, maar niet altijd voelen achter ons scherm. Dat West-Vlaanderen lééft.

Het is bijna niet te geloven wat hier zoal georganiseerd wordt en wat je hier allemaal kan beleven. De laatste zeven vakantiedagen zat ik niet alleen op een Heuvellandse weide, maar ook in een cultuurbad op Theater Aan Zee in Oostende, op een feest der zintuigen in Watou, een coole openluchtcinema in Torhout, een zalige vijver in Harelbeke, een geestige pop-up bar in Ichtegem… en in mijn tuin was zelfs Rammstein te horen.

Chapeau voor alle organisatoren klein en groot. Een dikke merci ook voor alle vrijwilligers die West-Vlaanderen helpen bruisen. Jullie verdienen allemaal een volkslied.

