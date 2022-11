Visserijsector kan niet andersdan verder verduurzamen

Het ongenoegen van de Belgische kustvissers over de Nederlanders die met hun grote schepen onze Noordzee komen leegvissen, doet wat Middeleeuws aan. Een dergelijke strijd tussen twee landen kom je nog tegen op een wereldkampioenschap voetbal, maar in deze tijden van globalisering en Europese samenwerking toch niet meer in de realiteit? Toch is wat onze vissers meemaken bittere ernst. Ook in onze vismijnen voeren ze weliswaar 30 tot 40 procent meer garnaal aan, maar de Nederlandse vloot kaapt heel veel van het grijze goud van de Noordzee weg.

Dat heeft natuurlijk alles te maken met de aard van de sector. Onze vissers varen onder Belgische vlag en landen (meestal) aan in onze vismijnen, maar ze vangen hun vis in internationale of buitenlandse wateren. En het omgekeerde geldt voor vissers uit andere landen. De Europese visquota moeten daar wat lijn in krijgen, maar de vissers zijn afhankelijk van de verschillende regels die de verschillende landen hanteren. En dat is toch echt niet meer van deze tijd. De strenge Nederlandse regels rond vissen in natuurgebied en stikstofuitstoot van de vaartuigen, zijn niet van kracht in Belgische wateren. Het belemmert de Belgen in de Nederlandse zeeën, maar tegelijk jaagt het ook de Nederlanders massaal naar het Belgische sop. Zo wordt onze vissersvloot twee keer getroffen, en dat terwijl ook de Brexit voor hen nog altijd kopzorgen met zich brengt.

“We moeten onze vissers steunen door hun vis en garnalen te kopen”

Toch moeten we ook realistisch zijn. De kans dat er ook in Belgische wateren en in andere landen strengere regels komen, is vrij groot. Vroeg of laat zal de pret uit zijn voor de Nederlanders, maar ook de Belgische vissers zullen zich dan naar strengere regels moeten schikken. Om te overleven, zal onze visserijsector niet anders kunnen dan verder verduurzamen. Ze is daar al goed mee bezig en neemt regelmatig nieuwe schepen in gebruik. We moeten de visserij steunen om verder die richting uit te gaan. Hoe we dat best doen als consument? Natuurlijk door Belgische vis, garnalen en schaaldieren te kopen.