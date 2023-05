Vijftien fietsstraten in Rumbeke verdelen de gemeente, en dat kunnen we deels begrijpen

Rumbeke kleurt sinds kort een pak roder. Niet politiek, maar wel visueel met dank aan de eerste fietsstraten die sinds begin mei het straatbeeld kleuren. Letterlijk. Wie door de grootste deelgemeente van Roeselare rijdt, kan niet naast de vele grote rode vlakken kijken.

Die duiden een fietsstraat aan. Dat betekent ook dat de eerste fietszones al in werking zijn. Vooral in de regio van de Koestraat en Kaasterstraat en enkele aansluitende straten. Voor wie het concept nog niet helemaal kent, vatten we het kort samen. Het komt erop neer dat je als automobilist maximaal 30 per uur mag rijden en vooral geen fietsers mag inhalen. De fietser altijd op kop, zoals de stad het zelf verwoordt.

De invoering van die eerste fietsstraten, er komen er vijftien in totaal, zorgt alvast voor heel wat ophef bij de Rumbekenaren. Je hebt er die helemaal voor zijn, maar anderen vinden het dan weer overdreven. Op de gepaste plaats kan je wat mij betreft niets tegen dergelijke fietsstraat hebben. Zo komt er een fietszone nabij STAP in de Meenseheirweg. Een plaats waar heel wat jonge fietsers passeren. Dat zij hier extra beschermd worden, is begrijpelijk. Als automobilist is het dan een kwestie van geduld te hebben.

Op de gepaste locatie is een fietsstraat zeker de gepaste oplossing voor een veiliger verkeer

De keuze om in de Kaasterstraat en omliggende straten een fietszone te installeren, begrijpen we minder. Zelfs op het drukste van de dag passeren er amper auto’s (en fietsers), en dan gaat het nog vooral over plaatselijk verkeer. De weg is bovendien breed genoeg om je als fietser veilig door de straten te banen, zelfs met een inhalende auto. Om de snelheid te drukken waren er tot voor kort drie wegversmallingen. Er staan nu paaltjes, maar de voornaamste snelheidsremmer is hier voortaan de fietser en dat kan toch ook niet de bedoeling zijn? Geef ons dan maar die wegversmallingen. Die zijn veilig en efficiënt.

Het is een onderwerp dat ongetwijfeld bij de slager of aan de toog nog voor heel wat discussie zal zorgen, online wordt er zelfs opgeroepen tot vreedzaam protest. Dat lijkt ons alvast een brug te ver te gaan. Uiteindelijk heeft iedere Rumbekenaar de kans gekregen om de bezorgdheden rond het circulatieplan te uiten. Van bij het begin was er sprake van een vijftiental fietsstraten. Dat de impact groter is dan verwacht, moeten we er nu maar bijnemen.