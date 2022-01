Vielen Dank, coach! Ciao Alexander, toon het maar in Italië

En plots is coach Alexander Blessin weg bij KV Oostende. Genoa uit de Italiaanse Serie A betaalde de verbrekingsvergoeding die afgelopen zomer in zijn nieuwe contract werd vastgelegd (naar verluidt 2 miljoen euro) en de 48-jarige ambitieuze Duitser, pas 18 maanden hoofdcoach, sprong op de trein. Alle begrip. Hij vreesde al langer dat met het huidige KVO niet veel eer meer te halen was. Het ‘langetermijnproject’ van Genoa, 19de in Serie A momenteel, is, afgezien van een ongetwijfeld veel rianter loon, de uitdaging die hij niet kon laten liggen.

Zijn vertrek is volgens ceo Gauthier Ganaye geen verrassing: “We waren al langer op zoek naar een mogelijke vervanger.” Al in de herfst van vorig seizoen, toen Blessin danig indruk maakte met KVO, zei hij ons: “Wees gerust, we hebben al een lijstje met coaches met precies hetzelfde profiel.”

Want het Amerikaanse KVO wil geen meter afwijken van de weg die was ingeslagen. Zeer lovenswaardig, benieuwd naar de naam van de opvolger en zijn impact.

Met een bescheiden spelersgroep zesde eindigen was straffer dan kampioen spelen met Club Brugge

Was Alexander Blessin dan echt zo’n succestrainer? In het dubbelgesprek dat we deze week hadden met Francky Dury en Yves Vanderhaeghe hadden beide Belgische coaches enige bedenkingen: “Een coach die zesde eindigde en toch uitgeroepen tot Trainer van het jaar…?! Een buitenlander, hé…”

Op alle vlakken een topcoach

Dat is niet terecht: met een bescheiden spelersgroep zesde eindigen was straffer dan kampioen spelen met Club Brugge. En vooral: Blessin bracht met zijn bezielde Gegenpressung en perfect peoplemanagement resultaten én een frisse wind. Nog Dury-Vanderhaeghe: “Intussen staat KVO wel weer onderin, minder kwaliteit is minder punten.”

Dat is waar: Hendry, Theate, Bataille, Hjulsager, Sakala zijn niet voldoende vervangen en uiteindelijk bepaalt niet de coach maar de kwaliteit van zijn spelers het resultaat. Gegenpressung en ‘wolven’ op het veld op of neer. Maar we blijven erbij, we hebben er veel meegemaakt: Alexander Blessin is op alle vlakken een topcoach én een buitenlandse coach die ons voetbal niet weinig heeft bijgebracht. Vielen Dank, coach.

Mooie kuststad Genua

En daarnaast, en we hebben er anderen meegemaakt, ontpopte hij zich anderhalf jaar lang ook als een bijzonder aimabel en warm mens. Altijd enthousiast, ontzettend gedreven, zeer toegankelijk… Met een even enthousiast gezin achter hem. “Het is bij ons elk weekend dat we elkaar terugzien in Oostende weer grote liefde is!”, kraaide zijn vrouw Charlotte vorig seizoen nog in deze krant.

Dat zal nu ook wel lukken, Genua (dat wordt wel vliegen in plaats van 2 x 700 km rijden) is net als Oostende een bijzonder leuke en levendige kuststad, weten wij nog van een bezoek aan Maxime Lestienne indertijd. Veel geluk, Charlotte, Franciska, Victoria en Patricia, de twee honden en de hamster. Ciao, Alexander. Toon ze nu maar in Italië dat je niet voor niets Trainer van het Jaar werd.