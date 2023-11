Vertrek Vincent Mannaert niet echt verrassend

Eind oktober raakte bekend dat Club Brugge vorig seizoen een recordopbrengst van 176 miljoen euro kon boeken – nooit eerder boekte een Belgische voetbalclub zoveel inkomsten. Het is bijna een afscheidcadeautje: precies een maand later maakt Club Brugge bekend dat CEO Vincent Mannaert op het einde van dit seizoen opstapt.

Samen met voorzitter Bart Verhaeghe maakte hij van Club Brugge sedert maart 2011 niet alleen een soevereine topclub – vijf landstitels, tot anderhalf seizoen geleden nog het Bayern van België genoemd Mannaert maakte vooral onder impuls van Verhaeghe van Club Brugge (in 2011 een vzw met 20 werknemers) een moderne en lucratieve nv met meer dan honderd werknemers. Club is més que un club (naar FC Barcelona): meer dan een club. Club is vandaag volgens zijn Chief Commercial Bob Madou het grootste sport-, media-, en eventbedrijf van het land.

Hulde voor Mannaert, die twaalf jaar de club met uitzonderlijk veel voetbalkennis én ondernemersschap leidde. Met daarbovenop evenveel passie en werklust, dat hij in zijn tomeloze ambities wel eens overdreef – zo was hij een controlefreak zonder weerga en er vielen er op Club ook wel eens woorden als ‘angstcultuur’ – moest men er in Westkapelle bijnemen. Westkapelle, het state of the art oefencomplex: ook daar heeft hij onmetelijk veel verdienste aan.

Het vertrek van Vincent Mannaert is geen volslagen verrassing

Dat beseffen de fans van Club, twee seizoenen geleden werd het Anderlecht van Kompany nog verwelkomd met ‘Our Vince is the Prince!’

Maar toch is zijn vertrek geen volslagen verrassing.

1) Club staat te koop en Mannaert bezit samen met Verhaeghe, Jan Boone en Peter Vanhecke via de vennootschap Grizzly Sports 71,89 procent van de aandelen van Club. Het verkoopproces kan voor Mannaert, – hij factureert via zijn eigen vennootschap Vincere – die wel aandeelhouder blijft, zijn beslissing op te stappen versneld hebben.

2) Sedert zijn bekentenis in april van dit jaar in HUMO te worstelen met een alcoholprobleem – was in de voetbalwereld al langer bekend – lijken er barsten te zijn gekomen in zijn hechte relatie met Verhaeghe – ook dat kan gespeeld hebben.

3) De kroon op het werk, een nieuw stadion, is nog niet voor morgen, die ambitie wordt bijna uitzichtloos.

4) En tenslotte: clubs als Antwerp, Gent, zelfs Anderlecht en Union worden steeds grotere bedreigingen voor het ‘Bayern van België’ en Club staat na een reeks mislukte transfers, ook op zijn conto, momenteel maar twaalfde, misschien word je dan toch eens op je 49ste, als vader van drie kinderen, doodmoe na twaalf bijzonder intense en heftige jaren, met uiteindelijk meer successen dan mislukkingen. Verhaeghe en co moeten nu op zoek naar een opvolger, er wachten Mannaert straks nieuwe interessante uitdagingen, ongetwijfeld nog steeds in de (internationale?) voetbalwereld.

Maar er wacht de Opwijkenaar ongetwijfeld eerst nog een groots en verdiend afscheid, op het einde van het seizoen. Vince, Our Prince.