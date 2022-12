Vergeef me: minstens één West-Vlaamse eersteklasser degradeert

Koning Voetbal keerde nog maar een paar dagen geleden terug uit de woestijn, maar Messi zit nog in de hemel en we hebben intussen al een bekerronde afgewerkt. En vandaag vrijdag begint alweer met een rondje kerstvoetbal de tweede helft van de Jupiler Pro League 2022-23. Zot! En keispannend voor vier van onze vijf eersteklassers – alleen Cercle Brugge stevent af op een rustige terugronde. Voor Club Brugge wordt het alle hens aan dek – coach Carl Hoefkens verwacht full commitment van zijn spelers, dat klinkt moderner – om zo snel mogelijk zoveel mogelijk van die kloof van 13 punten met Genk af te knabbelen. Onze clubwatcher gelooft er niet meer in, zie volgende pagina’s. Wij ook niet, Genk geeft dit niet meer weg.

We vroegen onze clubwatchers, die hele dagen in de buik van hun clubs zitten, wat zij er van denken: zitten we straks met drie West-Vlaamse zakkers? Want zowel Oostende, Zulte Waregem en KV Kortrijk zitten diep verwikkeld in de degradatiestrijd. Het wordt zelfs een beetje een doodstrijd voor die clubs: wat zal van de Kustboys, de Boeren en de Kerels overblijven in 1B? “Dan wacht KVK een volledige reset”, weet de Kortrijkse ceo Matthias Leterme nu al. Fijne mensen van goede wil, onze clubwatchers: neen, neen en neen, volgens hen zakt ‘hun’ club niet. Dat geeft de West-Vlaamse burger moed.

Je kent alvast onze nieuwjaarswens: ernaast zitten in onze voorspelling

Maar geen enkele West-Vlaamse zakker dus? Dan denkt senior toch meteen: en wie zal dan wel zakken? Seraing en Eupen, zeker? Maar wie wordt dan de derde degradant? Kijk, als zelfs de universiteit van Leuven mocht voorspellen dat Brazilië of Spanje wereldkampioen zou worden en dat België de groepsfase zou overleven, dan mogen wij ook eens een voorspelling doen. Welaan: mínstens één West-Vlaamse club zal degraderen. Op basis van enige ratio en een diploma middelbaar voetbalkunde.

Bekijk die rangschikking. Dan staan net boven dé vijf degradatiekandidaten Charleroi en … Anderlecht. In Charleroi zal Mazzu wel orde op zaken stellen, en Anderlecht… neen toch? En Mechelen en STVV Cercle loert al op de top 8 lijken ook al veilig. Dan wordt die derde degradant dus altijd een West-Vlaamse club. En dan vrezen we eerder voor KV Oostende en Zulte Waregem, al willen we nog even hun versterkingen afwachten, dan voor KVK – surplus aan kwaliteit en de impact van Storck. Je kent alvast onze nieuwjaarswens: ernaast zitten in onze voorspelling. Alvast toch een heel schoon en warm kerstweekend.