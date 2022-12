Verdoken armoede

De energieprijzen mogen dan wel op een enigszins normaal niveau gekomen zijn, het aantal mensen dat moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen, blijft stijgen. Dat is toch wat we afleiden uit de aanzienlijke stijging van het aantal mensen met een leefloon in Ieper. Die stegen van 205 naar 308. In die 103 extra leefloners zitten dan wel een zestigtal Oekraïense vluchtelingen, die meteen aanspraak kunnen maken op een leefloon, maar dan nog heb je een extra veertig Ieperlingen die hun toevlucht moeten nemen op de uitkering van de laatste hoop.

Ook het aantal daklozen in Ieper lijkt te stijgen als we de toekenning van installatiepremies als indicatie nemen (zie hiernaast). In tegenstelling tot grote steden als Gent, Antwerpen en Brussel zie je zo’n schrijnende armoede in Ieper misschien niet in de straten – op die ene vrijwillige landloper aan de Carrefour na – maar ze is er wel. In tegenstelling tot de grote steden slapen ze niet in stations, tenten of portieken, maar wel op de canapé bij vrienden en familie.

Armoede is in Ieper en de Westhoek vooral verdoken. Uit schaamte of misschien vanuit de stereotiepe West-Vlaamse mentaliteit dat we liever onze eigen boontjes doppen. Nochtans zijn er tal van reddingsboeien voor wie om hulp vraagt. Naast uitkeringen, premies, begeleidingstrajecten en dienstencentra die worden voorzien vanuit de overheid, zijn er ook vrijwilligersorganisaties die zich over de armen ontfermen.

In Ieper is welzijnsschakel Tegoare zo’n onmisbare schakel in het raderwerk. Met huisbezoeken en activiteiten halen de vrijwilligers van Tegoare kansarme mensen uit hun isolement, zodat ze met hun problemen de juiste oren vinden en met de gepaste hulp hopelijk uit de put kunnen klimmen. Het belang van organisaties als Tegoare mogen we dan ook niet onderschatten, want zonder mensen als Kris en Monique glippen heel wat mensen die uit de boot vallen door de mazen van het net, en blijft armoede vooral verdoken.