Ventje van op de hoek

Het was één van de gloriemomentjes van Gerard Stragier, die pas is komen te overlijden: zijn interview op de nationale tv, daags na relletjes met de oproerpolitie op de vooravond van de IJzerbedevaart in het stadscentrum, ergens in de jaren negentig. Gerard plaatste op die momenten voor zijn deur immers een groot karton met ‘stalplaats voor fietsen 20 frank’, voor de tweewielers die toen nog in grote getale afzakten. Hij mocht aan heel Vlaanderen uitleggen wat er precies was gebeurd. Maar ‘aan politiek’ deed hij niet; hij was een middenstander.

Al aangespoeld in 1967 in hartje stad, trouwde Gerard in een échte fietsenfamilie: de Van Belleghems. Zijn ‘gouden vrouwtje’ Mariette zaliger erfde zo’n winkel in de Maria Doolaeghestraat van haar ouders, haar broer Valère had er toen ook één tegenover de General Store. Altijd werken, ‘hoogdag-leegdag’, tot hij verplicht werd een rustdag in te bouwen. Zijn zaak van fietsen, bromfietsen en moto’s plus tankstation bloeide. Het gelukkige koppel, dat een gezin met drie kinderen uitbouwde, zou nooit op reis gaan. Gerard stond zelfs nooit op de IJzertoren. Het enige wat hij zich permitteerde, was de zondagavond een pale-aletje gaan drinken op de Grote Markt. Met zijn eeuwige hoedje, sigaartje en voor een keer niet in zijn schorte. Gerard, de moppentapper, ‘boerde’ goed, tot jaloezie van sommigen. Hij was een groot liefhebber van mooie auto’s en moto’s.

De uitvaartdienst van Gerard vindt nu zaterdag om 14 uur plaats bij begrafenissen Cornelis.