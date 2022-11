Veilig de baan op als fietser

Wie bij mij in de auto stapt, komt er snel achter dat ik nogal een expressieve chauffeur ben. Een tractor waar ik niet voorbijgeraak en noodgedwongen aan 30 km per uur achterna moet blijven rijden, daar kan ik wel eens flink over vloeken. Of een andere automobilist die naar mijn mening ondoordachte manoeuvres uithaalt, kan ook wel eens de volle laag krijgen vanachter mijn stuur.

Nu de dagen korter worden, zijn fietsers mijn grootste bron van frustratie in de auto. Vooral jongens en meisjes op weg naar school die amper of niet zichtbaar de weg opgaan.

Fietsers zijn mijn grootste bron van frustratie

Ik had onze zoon net naar de onthaalmoeder gebracht, het was nog vroeg in de morgen. En daar was hij plots: de fietser zonder verlichting. Ik schrok me rot. Dat ik wat bruusk remde, kon de fietser weinig schelen. Die reed onverschillig verder. Het was die ochtend trouwens de derde fietser die ik tegenkwam zonder verlichting of fluohesje.

Oproep

Daarom deze oproep: zorg dat je zichtbaar op de baan komt. Aan ouders van fietsende jeugd wil ik vragen om de fietsverlichting van hun kinderen na te kijken. Hetzelfde geldt voor de ‘oudere jeugd’ die op de fiets zit. En ook de wandelaars mogen hun fluovestje of lichtje gerust meenemen als ze voor dag en dauw de baan op gaan.

Het is beangstigend te zien hoe weinig fietsers goed werkende fietsverlichting hebben. Vaak hebben ze dan ook donkere kledij aan waardoor zo nog minder zichtbaar zijn. Laat ons allemaal veilig de weg op gaan!