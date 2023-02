Veertien dagen vol warmte en passie

Toen het stadsbestuur middenin de tweede en onverbiddelijk spartaanse lockdown Waregem voor een eerste maal omtoverde tot WarMegem, zag men – toen letterlijk – een buitenkans. De valentijn-sfeer twee weken uitspreiden als nadagen van de warme kerstperiode, blijkt na de twee vorige edities een schot in de roos.

De derde jaargang gaat maandag van start en introduceert een bijzonder concept in de paardenstad. De cultuurdienst stippelt een “betoverende en magische lichtwandeling” uit. Het nieuws en programma werd begin dit jaar uit de doeken gedaan dus ik hoop dat het in uw agenda staat. In het weekend van 10, 11 en 12 februari moet u ’s avonds toch eens Ware Gloed ontdekken, zoals het gebeuren heet.

De trip door park Baron Casier loopt over de Markt naar Het Pand en de Zuidboulevard. De organisatie kijkt alvast uit naar de reacties van de bezoekers. Hoe ze de werken aan de waterlopen in het park erin zullen verwerken of proberen te verbergen is mij een raadsel. Al creëert de droogstaande beek wellicht meer mogelijkheden om er kleurrijke lichtinstallaties op te zetten.

De stadionvijvers in het Regenboogpark zijn nat genoeg. Daar kunnen dolverliefde pubers, en uiteraard ook alle andere lagen van de bevolking, gezellig over het water dobberen op een zwaanpedalo. Op de woensdagen en zaterdagen van WarMegem moet Pedalove net als vorig jaar een succes worden. En laat naast jong ook oud maar als dolverliefde pubers zo’n tochtje ondernemen. De liefde mag gevierd worden.

Er wordt ook een fotowedstrijd voorzien tijdens de veertiendaagse. Mijn winnaar wordt alvast een beeld van twee oudere Waregemnaren die onder een stralende winterzon even achteroverleunen in de zwaanpedalo op de vijvers. Al maakt een onverhoeds ontsproten volksfeest tijdens een vrij podium-optreden ook veel kans, wanneer Waregem1 live radio maakt op het ceremonieplein.