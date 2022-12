Hoe gelukkig mogen wij Bruggelingen ons prijzen! We genoten in 2022 de luxe om ons te kunnen ergeren aan één esdoorn voor de bottelarij van brouwerij De Halve Maan, het feit dat strandfestivals ons zicht op zee belemmerden, oerlelijke en ongezellige zwarte kerstcontainers, een mislukte culinaire happening, tien minuten file wegens defecte bruggen, te kleurrijke terrasstoelen van een bruine kroeg en een klimaatactivist die zich vastlijmde aan het glas van een schilderij van Jan van Eyck in Groeninge.

De lokale problemen, waarmee wij Bruggelingen het voorbije jaar geconfronteerd werden, zijn ondraaglijk licht in vergelijking met de klimaatopwarming, de aanslepende oorlog in Oekraïne en de bijbehorende energiecrisis die ook vele streekgenoten in de armoede duwt. Brugge lijkt wel het decor van Shakespeares romantische komedie ‘Veel drukte om niets’.

Wat ons echt pijn kan doen, is het feit dat de broodnodige Brugse ziekenhuisfusie niet gerealiseerd werd in 2022. Het is in dit dossier nochtans vijf voor twaalf. De reden? Ideologisch gekissebis om statuten! Roeselare en Oostende lachen zich een breuk met deze hilarische Brugse billenkletser. We verbranden ons gat en zullen op de blaren moeten zitten!

De meest opmerkelijke uitspraak in Dirk De fauws jaaroverzicht gaat over de belangrijkste bijzaak in ons leven: Koning Voetbal! De Brugse burgemeester ziet het liefst van al Club en Cercle blijven voetballen op de Olympiasite. Een oplossing voor de Blankenbergse Steenweg is veraf en zelfs een klein stadion op het Kanaaleiland is zeer duur. Cercle laten spelen in de nieuwe Clubtempel? Daarvoor moeten de twee Brugse voetbalploegen een verstandshuwelijk willen aangaan.

Ook het toneelstuk ‘Veel drukte om niets’ heeft een happy end: na ontrouw, misleiding en zelfbedrog eindigt deze komedie met een trouwpartij. Een huwelijksbelofte uitspreken, vergt slechts drie woorden: ‘ja, ik wil’. Krijgen we die zoetgevooisde woorden in 2023 te horen? Op een liefdevol nieuw jaar! Zonder grote drama’s. Kleine ergernissen zoals in 2022 nemen we er met de glimlach bij …